"الصحة العالمية" : تعلمنا الكثير من المنظومة العلاجية بإيران حول كورونا

الوقت-قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية إلى إيران ريتشارد برنان إن الأنباء المزيفة والشائعات حول فيروس كورونا المستجد، تشكل أحد أعداء مكافحة هذا الوباء. ودعا إلى بث أنباء دقيقة وصحيحة في هذا الخصوص.

تصريحات المسؤول الأممي جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم السبت، في طهران لاستعراض سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد على صعيد البلاد. وأشار برنان إلى أن جميع الدول وليست إيران فقط التي تواجه هذه الأزمة اليوم.

وأضاف "إنني على يقين بتحقيق نتائج كبيرة في سياق الحدّ من تفشي هذا المرض شرط أن يتم اتخاذ إجراءات أساسية ومناسبة في هذا الخصوص".

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى مباحثاته والوفد المرافق خلال الأيام الماضية مع المسؤولين الإيرانيين لتبادل المعلومات والخبرات في مجال التصدي لفيروس كورونا؛ قائلا "لقد تعلمنا الكثير من المنظومة الصحية والعلاجية في إيران".

وفي سياق متصل، أثنى المسؤول الأممي على جهود الأطباء وكوادر التمريض وجميع المنتسبين إلى المراكز العلاجية والمختبرات الطبية؛ مؤكداً أن تضحيات هؤلاء مدعاة للفخر والاعتزاز.

من جانبه، أشار رئيس مكتب تمثيل منظمة الصحة العالمية في إيران كريستوف هاملمان إلى أن جميع المحافظات الإيرانية والمدن التابعة لها مزودة بمستشفيات ومراكز صحية لخدمة هؤلاء المرضى.

وأكد أن المنظمة الأممية تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع والمعدات الطبية اللازمة رغم القيود المفروضة على المجتمع الدولي في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد، أن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، وتقوم بالعناية اللازمة بالمصابين بفيروس كورونا.

وقال ظريف إن "لنا تعاوناً وثيقاً مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به".