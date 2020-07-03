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  الأحد 13 رجب 1441

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اتفاق "بوتين - أردوغان".. خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل

اتفاق "بوتين - أردوغان".. خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل الوقت- بصرف النظر عن الاتفاق التي تم التوقيع عليه بين القادة الروس والاتراك لوقف إطلاق النار، يمكن القول أنه لم يحدث أي تغيير في قضية "إدلب" ولم يتم تقديم حل نهائي طويل الأجل لهذه الازمة وهنا تجدر الاشارة إلى أن أساس ذلك الاتفاق كان نوع من التسوية حول "لا شيء"، بمعنى أن ذلك الاتفاق لم ينتج عنه أي حدث كبير في مجال المعادلات الميدانية والسياسية المتعلقة بقضية "إدلب"، ولم يجبر ذلك الاتفاق أي قوة على التراجع والانسحاب من مواقعها وفي هذا الاتفاق تم تجاهل مصير حل الأزمة في مدينة "إدلب"، والمتمثل في انسحاب تركيا من كامل الأراضي السورية.

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان لقد بدأت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان مغامرات في سوريا، سيكون لها بلا شك عواقب وخيمة على أنقرة على الصعيدين المحلي والدولي.

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية في ظل هذه الظروف، أدركت حكومة حفتر والحكومات الداعمة له الدور المهم لسوريا كنقطة محورية هامة للتدخل العسكري المباشر من قبل أنقرة في التطورات الإقليمية، وبالتالي فهم يريدون تحسين العلاقات مع دمشق، من أجل إفشال خطط أردوغان في سوريا أولاً، ومن ثم منع نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق الوقت- لم تظهر أي بوادر حقيقية لإنهاء الأزمة الخليجية حتى اللحظة وهناك عناد منقطع النظير من قبل دول حصار قطر للحيلولة دون حل هذه الأزمة على الرغم من ان قطر تقول انها منفتحة في اي وقت لحل الازمة ومؤخرا دعت قطر دول الحصار ...

رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا بعد فقد أعذارها لمواصلة مناوراتها في ملف سوريا، وانعدام الثقة في الولايات المتحدة لدعمها في شمال غرب سوريا، تجد أنقرة نفسها في طريق مسدود في إدلب.

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أخبار

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: سنعلق تسديد استحقاق اليوروبوند

السبت 12 رجب 1441
 
 
 
 
 
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: سنعلق تسديد استحقاق اليوروبوند

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: سنعلق تسديد استحقاق اليوروبوند

الوقت-أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده قررت تعليق تسديد استحقاق

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الوقت-أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده قررت تعليق تسديد استحقاق اليوروبوند التي يتوجب دفعها بعد يومين، مشيراً إلى أن هذا التعليق "نابع من الحرص على مصلحة كل اللبنانيين".

وأضاف في كلمة له من السرايا الحكومي، أن قرار عدم دفع مستحقات الدين العام "يعود لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين"، متسائلا "كيف يمكن الدفع للدائنين في الخارج والمواطنين لا يستطيعون الحصول على أموالهم في البنوك؟".

وصرح دياب أن لبنان سيسعى إلى "إعادة هيكلة الديون عبر مفاوضات منصفة مع الدائنين، وهي تحتاج إلى إجراءات صعبة واصلاحات جدية"، متعهداً بالوقوف "سداً منيعاً أمام التهرب الضريبي".

وقال إنه "سيتم العمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي وخصوصاً صغار المودعين"، لافتاً إلى أن البلاد" لا تحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادها.

وأشار دياب إلى أن الظروف التي تعيشها البلاد هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق، محذراً من أن لبنان بات على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم.

ولفت إلى أن لبنان يدفع ثمن أخطاء السياسات الماضية، ولا يمكن لبلد أن يكون حراً إذا كان غارقاً في الديون، لافتاً إلى أن موارد الدولة كانت تستنزف في السنوات الماضية دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من هذا الاستنزاف.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية إنه "بحسب تقديرات البنك الدولي فان 40% قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر"، موضحاً أن "النظام المصرفي القائم حالياً ادى إلى التضخم وهو نموذج غير منتج إذ تستفيد منه أقلية فقط".

وحذر رئيس الحكومة اللبنانية من أنه "لم يعد ممكناً بعد اليوم الاستمرار في الاستدانة لتمرير واقع الفساد في البلاد".

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الازمة الاقتصادية في لبنان حسان دياب سندات يوروبوندز

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