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  السبت 12 رجب 1441

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اتفاق "بوتين - أردوغان"؛ خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل

اتفاق "بوتين - أردوغان"؛ خطوة في اتجاه إحالة أزمة "إدلب" إلى المستقبل الوقت- بصرف النظر عن الاتفاق التي تم التوقيع عليه بين القادة الروس والاتراك لوقف إطلاق النار، يمكن القول أنه لم يحدث أي تغيير في قضية "إدلب" ولم يتم تقديم حل نهائي طويل الأجل لهذه الازمة وهنا تجدر الاشارة إلى أن أساس ذلك الاتفاق كان نوع من التسوية حول "لا شيء"، بمعنى أن ذلك الاتفاق لم ينتج عنه أي حدث كبير في مجال المعادلات الميدانية والسياسية المتعلقة بقضية "إدلب"، ولم يجبر ذلك الاتفاق أي قوة على التراجع والانسحاب من مواقعها وفي هذا الاتفاق تم تجاهل مصير حل الأزمة في مدينة "إدلب"، والمتمثل في انسحاب تركيا من كامل الأراضي السورية.

مغامرات تركيا في سوريا وعواقبها الوخيمة على أردوغان لقد بدأت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان مغامرات في سوريا، سيكون لها بلا شك عواقب وخيمة على أنقرة على الصعيدين المحلي والدولي.

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية في ظل هذه الظروف، أدركت حكومة حفتر والحكومات الداعمة له الدور المهم لسوريا كنقطة محورية هامة للتدخل العسكري المباشر من قبل أنقرة في التطورات الإقليمية، وبالتالي فهم يريدون تحسين العلاقات مع دمشق، من أجل إفشال خطط أردوغان في سوريا أولاً، ومن ثم منع نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق الوقت- لم تظهر أي بوادر حقيقية لإنهاء الأزمة الخليجية حتى اللحظة وهناك عناد منقطع النظير من قبل دول حصار قطر للحيلولة دون حل هذه الأزمة على الرغم من ان قطر تقول انها منفتحة في اي وقت لحل الازمة ومؤخرا دعت قطر دول الحصار ...

رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا بعد فقد أعذارها لمواصلة مناوراتها في ملف سوريا، وانعدام الثقة في الولايات المتحدة لدعمها في شمال غرب سوريا، تجد أنقرة نفسها في طريق مسدود في إدلب.

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أخبار

السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة شملت شقيق الملك وولي العهد السابق

السبت 12 رجب 1441
 
 
 
 
 
السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة شملت شقيق الملك وولي العهد السابق

السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة شملت شقيق الملك وولي العهد السابق

الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد

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الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق بتهمة الخيانة.

وأضافت الصحيفة أن الاعتقال تم فجر اليوم السبت على أيدي عناصر من الحرس الملكي.

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات الجديدة في السعودية هدفها إزاحة منافسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على العرش وتعزيز سلطته.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن حراساً من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه قد وجهت لهما تهمة "الخيانة".

واستطردت الصحيفة أن عقوبة هذا الفعل هو السجن مدى الحياة وقد تصل للإعدام.

من جهتها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد أشقاء الأمير محمد بن نايف الأمير نواف تم اعتقاله أيضاً.

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السعودية نيويورك تايمز وول ستريت جورنال العائلة السعودية المالكة

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