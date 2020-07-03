السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات جديدة شملت شقيق الملك وولي العهد السابق

الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق بتهمة الخيانة.

وأضافت الصحيفة أن الاعتقال تم فجر اليوم السبت على أيدي عناصر من الحرس الملكي.

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات الجديدة في السعودية هدفها إزاحة منافسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على العرش وتعزيز سلطته.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن حراساً من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه قد وجهت لهما تهمة "الخيانة".

واستطردت الصحيفة أن عقوبة هذا الفعل هو السجن مدى الحياة وقد تصل للإعدام.

من جهتها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد أشقاء الأمير محمد بن نايف الأمير نواف تم اعتقاله أيضاً.