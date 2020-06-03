وزير الصحة اللبناني: كورونا يخرج عن "الاحتواء"!

الوقت-حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة خلال مؤتمر صحفي عقده حسن في مستشفى البوار الحكومي شمال العاصمة بيروت عقب جولة تفقدية شمالي البلاد، من أن فيروس "كورونا" المستجد خرج من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار في البلاد.

وقال حسن: "خرجنا من مرحلة احتواء كورونا، ونشهد اليوم انتشارا للفيروس، وهناك 4 حالات مجهولة المصدر لدينا، ونعمل على تتبعها".

وأضاف: "حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية؛ بحيث تبين أن حالات مصابة بكورونا تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة". وشدّد على أنّ "الإجراءات الإحترازية مهمّة والجميع مسؤول".

وتابع: "كلّ تصريح لمسؤول يجب أن يكون على درجة عالية من الدقة، ورأينا بعض السياسيين يسلّطون الضوء على الإيجابيات وينتقدون السليبات وهذا أمر جيّد".

ووفق الوزير، فإن "الوزراة رفعت درجة تدخّلها ومسؤوليتها إلى مستوى أعلى" من أجل التصدي للفيروس، مجددا الدعوة إلى تفادي التجمّعات والتخفيف من حدّة التواصل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 6 مؤكدة بـ"كورونا" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 21. ومددت الحكومة اللبنانية، تعطيل المؤسسات التعليمية في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.