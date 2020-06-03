ظريف: نتعاون بشكلٍ وثيق مع "الصحة العالمية" لمكافحة "كورونا"

الوقت-أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده تتعاون بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، وتقوم بالعناية اللازمة بالمصابين بفيروس كورونا.

وقال ظريف عبر "تويتر" اليوم الجمعة، إن "لنا تعاوناً وثيقاً مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به".

وتابع وزير الخارجية بأن بلاده تقوم باتخاذ إجراءات وقائية صارمة في الوقت الحاضر، من ضمنها فحص سلامة المسافرين جواً إلى الخارج.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران سعيد نمكي، أن مشروع التعبئة الوطني لمكافحة كورونا بدأ في المناطق الأكثر تلوثاً بالفيروس، مؤكداً أنه سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة في باقي محافظات البلاد.

وكان رئيس وفد منظمة الصحة العالمية إلى إيران ريتشارد برنان قد قال أمس الخميس، إن "الحكومة الإيرانية تتبع نهجاً صحيحاً ومنطقياً في مكافحة فيروس كورونا".