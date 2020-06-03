أفغانستان: إطلاق نار خلال مشاركة المرشح الرئاسي

الوقت-أفادت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية، بوقوع إطلاق نار خلال احتفالية شارك فيها زعماء سياسيون أفغان من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبدالله في العاصمة كابل.

وبحسب ما أفادت به الوكالة، فإن إطلاق النار المذكور وقع خلال مشاركة سياسيين أفغان، بينهم عبد الله، المرشح الرئاسي الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأفغانية من طرف واحد، في تجمّع يوم الجمعة للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، زعيم حزب الوحدة.

من جانبه، دان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم، مؤكداً أنه "جريمة ضد الإنسانية".

جاء ذلك بعد الاتفاق التي وقعّته الولايات المتحدة مع حركة طالبان يوم السبت الماضي في الدوحة، تمهيداً لانسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال مدة 14 شهراً، وهو يمثّل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وشنت طالبان هجوماً يوم الأربعاء في 4 آذار / مارس أدى الى مقتل عددٍ من أفراد الشرطة الأفغانية في ولاية أوروزغان الواقعة في وسط البلاد، بحسب ما نشرته وسائل إعلام أفغانية، فيما أعلن الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية ضد حركة طالبان في أفغانستان رداً على الهجمات.

تجدر الإشاره إلى أن حركة طالبان كانت قد قررت الاثنين، إنهاء وقف العنف ضد القوات الأفغانية مع التزامها به بالنسبة للقوات الأميركية والأجنبية الأخرى.