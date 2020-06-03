إسبر: انسحابنا من أفغانستان سيكون منسجماً مع خطوات الشركاء

الوقت-أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن أي انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان سيكون منسجماً مع خطوات بريطانيا والشركاء الآخرين.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني بين والاس في واشنطن، يوم أمس الخميس: "في ما يتعلق بأفغانستان، نواصل مشاوراتنا الوثيقة مع تقدم عملية السلام وبدء المفاوضات الأفغانية – الأفغانية بالغة الأهمية".

وأضاف إسبر: "أكدت للوزير والاس أن العملية كلها ستكون مبنية على شروط، وأننا سنحافظ في أفغانستان على القدرات الضرورية لحماية عسكريينا وحلفائنا ودعم القوات الأمنية الأفغانية".

وكانت الولايات المتحدة قد وقّعت اتفاقاً مع حركة طالبان يوم السبت الفائت، ما قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهراً، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وقبيل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ قُتل العشرات من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان، وشنّ الجيش الأميركي ضربات جوية على أفغانستان.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني، تعليقاً على الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" وعملية السلام في أفغانستان: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح.. ونحن سنتأكد من التزام طالبان بتعهداتها، وسنتصدى للأخطار الأخرى في هذا البلد، والأمر لا يتعلق بطالبان فقط، فهناك داعش وقوى أخرى".

ولفت إلى أن انسحاب القوات البريطانية سيتوقف على الظروف الميدانية والتزام "طالبان" بشروط الاتفاق وقدرات الحكومة الأفغانية.