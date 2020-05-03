أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: كذبة التستر الكبرى تستهدف الصحة النفسية للشعب الإيراني

الوقت-اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، كذبة التستر الكبرى التي تسوقها وسائل اعلام غربية وعبرية وعربية بانها تستهدف الصحة النفسية للشعب الايراني.

وكتب شمخاني في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس، ان الصحة النفسية للشعب الايراني تتعرض لهجمة دنيئة من وسائل اعلام غربية وعبرية وعربية. مهمة اعداء الشعب تتمثل في تصعيد تاثير فيروس كورونا عبر إضعاف التحمل النفسي للشعب.

واضاف: ان كذبة التستر الكبرى (على الحقائق المتعلقة باصابات فيروس كورونا)، تهدف الى ضرب الصحة النفسية للشعب الايراني.