القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: سليماني كان حصيلة الإخلاص والعمل الصالح

الوقت-اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، الحاج قاسم سليماني بانه كان حصيلة الاخلاص والعمل الصالح مما جعل الباري تعالى حبه في القلوب.

وخلال مراسم تقديم القائد الجديد لفيلق “ثار الله” التابع للحرس الثوري اليوم الخميس، اشار اللواء سلامي الى خصال القائد الشهيد قاسم سليماني والتي جعلته ذا شعبية واسعة جدا وادخل الله حبه في القلوب، هو اخلاصه وعمله الصالح وحبه منقطع النظير للولاية وكان في مقدمة الصفوف في الجهاد واقرب من الجميع الى عمود خيمة العدو وكان على مدى 41 عاما متواجدا في الساحة ولم يتقاعس ويتوقف لحظة واحدة وكان في الواقع مرآة كاملة لعظمة الدفاع عن الدين والثورة والاسلام والحرية.

واضاف، ان هذه الامور جعلت القائد سليماني في موقع بحيث اصبحت مراسم تشييع جثمانه الطاهر هي الاكبر في تاريخ البشرية وان هذا العرض الذي قدمه الشعب الايراني وشعوب الدول الاسلامية الاخرى وحتى غير الاسلامية لمناسبة استشهاده وتشييعه كان منقطعة النظير.

وقال، ان استشهاد سليماني بث روحا جديدة في الثورة والمقاومة وانهارت كل تصورات العدو الذي ادرك بان استشهاده قد خلق تيارا جديدا في جسم المقاومة على صعيد العالم.