ماذا يجري في شمال اليمن وكيف تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من دحر مرتزقة العدوان السعودي؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 10 رجب 1441

إخترنا لكم

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية في ظل هذه الظروف، أدركت حكومة حفتر والحكومات الداعمة له الدور المهم لسوريا كنقطة محورية هامة للتدخل العسكري المباشر من قبل أنقرة في التطورات الإقليمية، وبالتالي فهم يريدون تحسين العلاقات مع دمشق، من أجل إفشال خطط أردوغان في سوريا أولاً، ومن ثم منع نقل الإرهابيين إلى ليبيا.

قطر والأزمة الخليجية.. لا حلول في الأفق الوقت- لم تظهر أي بوادر حقيقية لإنهاء الأزمة الخليجية حتى اللحظة وهناك عناد منقطع النظير من قبل دول حصار قطر للحيلولة دون حل هذه الأزمة على الرغم من ان قطر تقول انها منفتحة في اي وقت لحل الازمة ومؤخرا دعت قطر دول الحصار ...

رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا بعد فقد أعذارها لمواصلة مناوراتها في ملف سوريا، وانعدام الثقة في الولايات المتحدة لدعمها في شمال غرب سوريا، تجد أنقرة نفسها في طريق مسدود في إدلب.

اتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟ ما كان واضحًا خلال اجتماع ممثلي طالبان والولايات المتحدة في قطر، هو الشكوك المتزايدة للجانبين تجاه بعضهما البعض في الاجتماع. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل إلى الدوحة لتوقيع اتفاق سلام مع طالبان، قال في حديثه في الاجتماع، إن علاقات بلاده مع طالبان کتبت بـ"الدم"، واليوم لديه نفس الشعور الذي شعر به أثناء هجمات 11 سبتمبر.

المقاومة الفلسطينية ومعادلة الطائرات المسيّرة الوقت- رغم الحصار الخانق الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، تواصل "عقول" المقاومة مسيرة الجهاد العلمي الذي تجلّى قبل أيام بطائرة تجسس انطلق من

أخبار

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: كذبة التستر الكبرى تستهدف الصحة النفسية للشعب الإيراني

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: كذبة التستر الكبرى تستهدف الصحة النفسية للشعب الإيراني

الوقت-اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، كذبة التستر الكبرى التي تسوقها وسائل اعلام غربية وعبرية وعربية بانها تستهدف الصحة النفسية للشعب الايراني.

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: سليماني كان حصيلة الإخلاص والعمل الصالح الوقت-اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، الحاج قاسم سليماني بانه كان حصيلة الاخلاص والعمل الصالح مما جعل الباري تعالى حبه في القلوب.

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا الوقت-نفت وزارة الصحة والسكان الجزائرية تحضیر أي لقاح مضاد لفیروس كورونا على صعید معھد باستور أوباقي المخابر الوطنیة.

بعد إعلان حالة الطوارئ…كاليفورنيا تتوقع إصابات جديدة بكورونا الوقت-أكد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوزوم، حالة الطوارئ في الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تأكيد 53 حالة إصابة.

رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا الوقت-أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني استمرار المتابعات فيما يخص السيطرة على إنتشار فيروس كرونا في مختلف أنحاء البلاد خاصة في مستشفيات محافظة قم المقدسة (جنوب طهران)، وكيلان (شمال)، وطهران؛ مشددا على ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ المرحلة الجديدة من خطط اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: على وكالة الطاقة التزام العدالة تجاه نووي إيران الوقت-اعربت الصين عن املها بان تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادئ الموضوعية والعدالة تجاه البرنامج النووي الايراني، معتبرة انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وممارسة الضغوط القصوى على ايران السبب الاساس للازمة.

إيران وكرواتيا تبحثان التعاون حول مواجهة فيروس كورونا الوقت-اجرى السفير الإيراني في زغرب برويز اسماعيلي امس الاربعاء محادثات مع كبار المسؤولين الكرواتيين حول سبل مكافحة فيروس كورونا.

بينهم قياديون بالجهاد الإسلامي…الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة الغربية الوقت-اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 9 مواطنين من الضفة الغربية.

ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحذر من المواقف المبتدعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقت-أعلن ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، رداً على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تواجه اليوم بدعة خطيرة وغير قانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الرئيس روحاني يؤكد أهمية التشجير في صون الصحة العامة للمواطنين الوقت-بيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأهمية الفائقة للتشجير والحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء التي من شأنها أن تساعد في صون الصحة العامة للمواطنين.

ظريف ونظيرته النرويجية يبحثان تعاون البلدين في مكافحة كورونا الوقت-تناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع نظيرته النرويجية “اينه اريكسون سوريدي” حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا.

الرئيس الإيراني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار وأقل فترة ممكنة الوقت-وعد الرئيس الايراني حسن روحاني بتجاوز البلاد مشكلة فيروس كورونا بادنى الاضرار وفي اقل فترة زمنية ممكنة في ظل جهود الكوادر الطبية وتعاون الشعب.

وزير الخارجية الإيراني يبحث ونظيره الروسي التطورات في مدينة إدلب السورية الوقت-بحث وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” آخر المستجدات في مدينة ادلب السورية، الى جانب عملية المفاوضات في صيغة استانا.

مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجمات مسلحة على قرى شمال نيجيريا الوقت-أكد المتحدث باسم الشرطة في شمال نيجيريا، أنه حوالي خمسين شخصا لقوا مصرعهم في هجمات مسلحة على عدد من القرى بولاية “كادونا” النيجيرية.

بايدن يتقدم بـ”الثلاثاء الكبير” وساندرز ينتظر الجائزة الكبرى الوقت-توقعت وسائل إعلام أمريكية بفوز جو بايدن بولايتي تينيسي وأوكلاهوما بانتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي، ما يزيد عدد انتصاراته في الثلاثاء الكبير إلى 5 ولايات.

المتحدث باسم الحرس الثوري: لا حسابات شخصية للعميد قاآني على مواقع التواصل الاجتماعي الوقت-أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف عن عدم وجود أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني.

إسلام أباد تدعم مواقف طهران المنددة بأعمال العنف ضد مسلمين الهند الوقت-أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي تأييده ودعمه لمواقف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف المنددة بأعمال العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند.

144 خرقا لقوى العدوان السعودي على الحديدة الوقت-ارتكبت قوى العدوان السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 144 خرقا لاتفاق التهدئة الموقع في السويد.

السعودية تبلغ ذوي المعتقلين الفلسطينيين ببدء محاكمتهم الوقت-أعلن عدد من ذوي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية أن السلطات السعودية أبلغتهم يوم الثلاثاء بأن موعد محاكمة أبناءهم المعتقلين في السعودية ستبدأ يوم الأحد القادم 8 آذار/مارس الجاري.

مليشيا مدعومة إماراتياً تعوق قوات سعودية في ميناء عدن الوقت-قامت مليشيات يمنية موالية لدولة الإمارات بمنع قوات سعودية من دخول ميناء العاصمة المؤقتة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد إعلان حالة الطوارئ…كاليفورنيا تتوقع إصابات جديدة بكورونا

بينهم قياديون بالجهاد الإسلامي…الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة الغربية

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: سليماني كان حصيلة الإخلاص والعمل الصالح

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: كذبة التستر الكبرى تستهدف الصحة النفسية للشعب الإيراني

رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا

شركة أمازون والتمييز العنصري

كيف سيخرج العراقيون من الأزمة السياسية.. هل سيصبح مصطفى الكاظمي رئيساً لوزراء العراق ؟

إيران وكرواتيا تبحثان التعاون حول مواجهة فيروس كورونا

سوريا والبطاقة الذهبية للمنافسات الإقليمية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: على وكالة الطاقة التزام العدالة تجاه نووي إيران

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا

ماذا يجري في شمال اليمن وكيف تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من دحر مرتزقة العدوان السعودي؟

نسيب حطيط للوقت: الناتو بصدد تأديب تركيا وإعادتها إلى الحظيرة الأمريكية - الأوروبية

اتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟

مسؤولون أوروبيون سابقون: خطة ترامب ستخلق وضعاً أشبه بالفصل العنصري

مؤسسة الدين والملكية في السعودية.. اتحاد أم طاعة؟

التفاصيل الكاملة لاتفاق السلام.. موسم جديد في تاريخ أفغانستان

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة برعاية أميركية

أربعة أسباب تخيف أصحاب القوة والثروة في أمريكا من بيرني ساندرز

خطأ أردوغان الاستراتيجي.. تركيا على أبواب حرب عظمى في سوريا

وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل انسحاب إثيوبيا من اتفاق سد النهضة

نتنياهو وغانتس في الجولة الثالثة من المواجهة

كتائب "حزب الله" تتهم رئيس الاستخبارات العراقي بالمساعدة في اغتيال سليماني والمهندس

الأبعاد المروّعة لجرائم الهندوس الوحشية ضد المسلمين في الهند

بايدن يتقدم بـ”الثلاثاء الكبير” وساندرز ينتظر الجائزة الكبرى

وزارة الدفاع الروسية: الجنود الأتراك المستهدفون كانوا في صفوف المسلحين الإرهابيين

الرئيس روحاني يؤكد أهمية التشجير في صون الصحة العامة للمواطنين

لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب

جولة جديدة من الاعتقالات تطول أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية.. لماذا تسعى الرياض إلى إسكات الصوت الفلسطيني؟

وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟

من هو "أبو فدك" خليفة الشهيد المهندس؟

عندما تحافظ الكويت علی ماء وجه الدول الخليجية

"تقرير سري" برازيلي:" فرنسا ستشكّل تهديداً عسكرياً

هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟

كيف يبعد امتلاك المزيد من القوة شبح الحرب عن البلاد؟

ساندرز أو متلازمة الديمقراطيين.. کيف جلب اليهودي الوحيد الحظ لترامب؟

استمرار المعوّقات التركية ضد عمليات الجيش السوري في إدلب... هل سيعتبر أردوغان من مقتل مقاتليه في إدلب؟

الدور التاريخي للکيان الإسرائيلي في تطورات السودان.. الأهداف والنتائج

قمة "أديس أبابا".. ما هي أبرز التحديات التي تواجه القادة الافارقة ؟

تأثير انتصارات "أنصار الله" على المعادلات في جنوب اليمن.. هل باتت نهاية الوجود السعودي في الجنوب وشيكة؟

قطر؛ التطبيع في الوقت القاتل

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

ماذا يجري في شمال اليمن وكيف تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من دحر مرتزقة العدوان السعودي؟

الخميس 10 رجب 1441
 
 
 
 
 
ماذا يجري في شمال اليمن وكيف تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من دحر مرتزقة العدوان السعودي؟

مواضيع ذات صلة

أحدث التطوّرات الميدانية اليمنية.. كيف تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحرير محافظة الجوف؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- كشفت العديد من التقارير الاخبارية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام القليلة الماضية من تطهير مناطق واسعة من محافظة الجوف الواقعة في شمال شرق اليمن ولفتت تلك التقارير إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أيضا من التقدم من المحور الجنوبي الغربي لمحافظة الجوف والوصول إلى بعض المديريات الحدودية مع محافظة مأرب، وأكدت هذه التقارير أن العمليات العسكرية التي يقوم بها أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد عناصر مرتزقة العدوان السعودي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في عدد من المحاور. ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها، فلقد شنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية هجمات واسعة النطاق ضد مرتزقة تحالف العدوان السعودي وتمكنوا من السيطرة على مدينة "الحزم"، عاصمة محافظة الجوف، بعد قتال واشتباكات عنيفة.

ووفقًا لبعض المصادر الميدانية، فلقد تمكت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تطهير عدد من مديريات محافظة الجوف من مرتزقة تحالف العدوان السعودي وتمكنوا أيضا خلال تلك العمليات العسكرية من قُتل وجُرح العشرات من المرتزقة السعوديين ولفتت تلك المصادر الميدانية أن المئات من مرتزقة تحالف العدوان السعودي فروا إلى الصحاري الشرقية الوقعة بين محافظة الجوف ومحافظة مأرب. وبتطهير مدينة الحزم من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من السيطرة نارياً على المناطق والقرى المجاورة، بما في ذلك قرى "السدباء والهيجة والفضايا والزهران والعصلات والديمة وخربة همدان والضمام وزيلان والسلمات". كما تمكنت قوات أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تطهير عدد من القرى والبلدات الواقعة في الضواحي الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة الحزم، بما في ذلك قرى "الخيرات وشقب وفرحاش"، وتمكنوا أيضا من طرد مرتزقة تحالف العدوان السعودي من تلك المناطق والوصول إلى جبال "قرن شيحاط" الاستراتيجية.

وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية نجحت في قتل وجرح العشرات من المرتزقة السعوديين في الأيام الأخيرة خلال العمليات العسكرية التي شنتها جنوب غرب مدينة الجوف، ولفتت تلك المصادر إلى أنه تم قتل العميد "عبد الغني علي الداعوس"، قائد المنطقة العسكرية السابعة، والعقيد" محمد غبير" وآخرين. وأكدت تلك المصادر الاخبارية أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية لا يزالون يقومون بشن عدد من العمليات العسكرية لتطهير ما تبقى من المناطق الواقعة في أطراف مدينة الحزم والتي لا تزال قابعة تحت سيطرة مرتزقة تحالف العدوان السعودي.

ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها، فلقد نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في وقت سابق من تطهير عدد من القرى الواقعة في جنوب غرب محافظة الجوف ولا سيما قرى "العضبة والشلق والمطاليع والعشة" بالكامل من أيدي مرتزقة تحالف العدوان السعودي بعد اشتباكات عنيفة، ولفتت تلك المعلومات إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا من إحداث أضرار جسيمة بالمعدات العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان السعودي.

ووفقًا لمصادر ميدانية، وبالتزامن مع قيام قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية بالتقدم على المحور الجنوبي الغربي لمحافظة الجوف وتحرير مدينتي الحزم والغيل، قام تحالف العدوان السعودي بسحب عدد كبير من قادة المرتزقة وضباط المخابرات السعوديين وعدد كبير من المعدات العسكرية الثقيلة، بما في ذلك الدبابات والأفراد وغيرهم إلى الصحارى الشرقية لمحافظة الجوف والقريبة لمحافظة مأرب. الجدير بالذكر أن محافظة الجوف تقع في شمال شرق اليمن على الحدود مع محافظة نجران التابعة للمملكة العربية السعودية، ولا يزال 70 ٪ من أراضي هذه المحافظة الصحراوية الكبيرة، بما في ذلك صحاري "الاجاشر وقاعدة الخنجر والمهاشمة، وغيرها" تحت سيطرة مرتزقة تحالف العدوان السعودي.

وفي سياق متصل، اعلن خلال الايام القليلة الماضية مصدر عسكري يمني أن سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية على مدينة "الحزم" يأتي بمثابة تأمين محافظة الجوف الحدودية مع السعودية عسكرياً. وأفاد  المصدر العسكري بأن استعادة مدينة "الحزم" مركز محافظة الجوف جاء بعد عملية عسكرية ومواجهات عنيفة مع قوات تحالف العدوان السعودي وقوات المرتزقة التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي". ولفت المصدر  إلى أن سيطرة القوات المسلحة على مدينة "الحزم" يعني تأمين محافظة الجوف الحدودية مع السعودية عسكرياً. ومن جهته قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن "محمد علي الحوثي" أن "كل ما تحقق بفضل الله ونعمته وبالشكر العملي في مواجهة العدوان وغزوه". وفي تغريدة له بارك "الحوثي" "لأبناء ومشائخ وشخصيات وقيادات محافظة الجوف على الإنجاز الذي شاركوا بتحقيقه"، وللقوات المسلحة والأمن واللجان ما تحقق على أيديهم من انتصارات

وعلى صعيد متصل، كشف العميد "عزيز راشد" الخبير العسكري من صنعاء، سر الأهمية الاستراتيجية لمحافظة "الجوف" في اليمن، عقب إعلان قوات الجيش واللجان الشعبية السيطرة عليها. وأكد "راشد" أن "السيطرة على محافظة الجوف تعني أننا امتلكنا خطوط دولية وحدود مع محافظة نجران السعودية، وكذلك مع منفذ شرورة الدولي مع السعودية، وأيضا تطويق مأرب من الجهة الشمالية والشرقية، وهذا يعد مكسب استراتيجي للجيش واللجان الشعبية". وأضاف الخبير العسكري، أن "العملية كانت نوعية ومن عدة مسارات، وتم خلالها أسر عدد كبير من التابعين للتحالف بجانب العتاد العسكري من آليات ومعدات حربية، حيث كان الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على أكثر من نصف المحافظة منذ فترة طويلة". وتابع "راشد"، قائلا: "قدّر الخبراء أن محافظة الجوف بها أكبر مخزن نفطي في الجزيرة العربية، وتعد تلك العملية هامة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وباستعادة تلك المحافظة تعتبر الأطماع السعودية في اليمن انتهت، وقد سبق العملية انسحابات للجنود السعوديون من المحافظة منذ أيام".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية في محافظة الجوف، عن  مصرع قائد معسكر اللبنات قبل عدة أيام بنيران الجيش واللجان الشعبية في الجوف وأكدت المصادر، أن قائد معسكر اللبنات العميد "أحمد علي الزيادي"، لقى مصرعه، إلى جانب عدد  من مسلحي التحالف، بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية بعدما تمكنوا من السيطرة على هذا المعسكر الهام الواقع بالقرب من بين محافظتي الجوف ومأرب.

وهنا تجدر الاشارة إلى أن محافظة الجوف تقع في شمال شرق اليمن وتتضمن مديريات (خب والشعف وبرط العنان ورجوزة وخراب المراشي والحميدات والزاهر والمطمة والمتون والمصلوب والغيل والخلق والحزم) وتغطي مديرية "خب والشعف" حوالي 70 في المائة من مساحة محافظة الجوف. كما أن المناطق الغربية من مديرية "خب والشعف" وأجزاء من مديريات "برط العنان، ورجوزة، وخراب المراشي، والحميدات، والزاهر، والمطمة، والمتون، والمصلوب، والحزم، والغيل، والخلق" أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية؛ ولا يزال جزء صغير من مديرية "المتون" والمناطق الشرقية لمديرية "المصلوب" تحت سيطرة مرتزقة تحالف العدوان السعودي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تحرير أنصار الله الجوف الحزم هزائم خسائر انتصارات مرتزقة تحالف العدوان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء