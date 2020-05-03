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  الخميس 10 رجب 1441

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أخبار

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا

الوقت-نفت وزارة الصحة والسكان الجزائرية تحضیر أي لقاح مضاد لفیروس كورونا على صعید معھد باستور أوباقي المخابر الوطنیة.

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أخبار

وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا

الخميس 10 رجب 1441
 
 
 
 
 
وزارة الصحة والسكان الجزائرية تنفي اكتشاف لقاح ضد كورونا
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الوقت-نفت وزارة الصحة والسكان الجزائرية تحضیر أي لقاح مضاد لفیروس كورونا على صعید معھد باستور أوباقي المخابر الوطنیة.

وأكدت مديرة مصلحة الأمراض المتنقلة بالوزارة، سامیة حمادي، عدم اكتشاف أي لقاح مضاد لكورونا حتى الآن بسبب تحول الفیروس الدائم، وھو ما يجعل وضع لقاح خاص به يستغرق وقتا أكبر، بحسب صحيفة “البلاد” الجزائرية.

وقالت المتحدثة إن صنع لقاح مضاد لكورونا يجري تحت إشراف ومتابعة منظمة الصحة العالمیة وبموافقتھا، مفندة وجود أي تنسیق مع باحثین في ھذا الشأن.

وجاء النفي الحكومي بعد ساعات من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها عالم الجيوفيزياء، لوط بوناطيرو، وتضمنت “توصل فريق طبي جزائري عراقي إلى اكتشاف دواء للكورونا بعد أبحاث استمرت لنحو شهرين”.

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