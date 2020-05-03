بعد إعلان حالة الطوارئ…كاليفورنيا تتوقع إصابات جديدة بكورونا

الوقت-أكد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوزوم، حالة الطوارئ في الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تأكيد 53 حالة إصابة.

ويأتي الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كاليفورنيا وإعلان مسؤولو الصحة عن أول حالة وفاة في الولاية.

وقال حاكم كاليفورنيا في بيان: “توظف ولاية كاليفورنيا جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد الحالات ووقف انتشار الفيروس“.

وأضاف: “سوف يساعد إعلان الطوارئ في الولاية على إعداد مجتمعاتنا ونظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر في حالة انتشاره على نطاق أوسع”.

وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 153 مصابا، بما في ذلك الحالات التي افادتها وسائل الاعلام ولم يتسن للهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية التأكد منها حتى مساء أمس.

هذا وقلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال تصريحاته يوم الاربعاء الماضي من تهديد تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه “بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً”، منتقدا خصومه الذين “استهزؤوا” في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، مساء الأربعاء للاسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، بحضور نائبه مايك بنس، ووزير الصحة والخدمات البشرية أليكس أزا