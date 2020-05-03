رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد ضرورة تسريع وتيرة مكافحة تفشي كورونا

الوقت-أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني استمرار المتابعات فيما يخص السيطرة على إنتشار فيروس كرونا في مختلف أنحاء البلاد خاصة في مستشفيات محافظة قم المقدسة (جنوب طهران)، وكيلان (شمال)، وطهران؛ مشددا على ضرورة التسريع في وتيرة تنفيذ المرحلة الجديدة من خطط اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وفي اتصال هاتفي له اليوم الأربعاء مع محافظ مدينة قم المقدسة “بهرام سرمست”، استمع لاريجاني الى آخر التقارير عن الإجراءات المتخذة فيما يخص السيطرة على انتشار فيروس كورونا بمحافظة قم المقدسة.

وأعرب لاريجاني عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وعن مواساته لأسر ضحايا هذا الفيروس؛ مؤكدا على محافظ قم المقدسة مضاعفة الجهود من خلال تعبئة جميع الإمكانيات لاسداء الخدمات للناس وتعزيز روح الأمل لديهم وطمأنتهم بالنسبة للحفاظ على صحتهم.