ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحذر من المواقف المبتدعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوقت-أعلن ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، رداً على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تواجه اليوم بدعة خطيرة وغير قانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف كاظم غريب عبادي في حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء: من المؤسف أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، يحاولان مجددا ممارسة الضغوط لتخريب العلاقات والتعاون البناء بين الوكالة وايران واجبار الوكالة على التخلي عن وظائفها القانونية .

واوضح قائلا ان ايران تريد الوقوف بوجه البدعة الجديدة التي تفتعلها الوكالة والمتمثلة بتبني المزاعم الكاذبة لاجهزة التجسس، مضيفا ان أي مطالب توضيحية من الوكالة قائمة على المزاعم الكاذبة لاجهزة التجسس بما فيها الكيان الصهيوني، هذه المطالب لاتتعارض فقط مع ميثاق الوكالة وقوانينها الاساسية ونظام التحقق فحسب بل انها غير ملزمة لايران .

وأعتبر غريب ابادي أن الدول الاعضاء إذا لم تتخذ إجراءات أساسية، لمواجهة مثل هذه المؤامرات، فان ذلك سيضر بسيادتها الوطنية .

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اصدرت أمس تقريرا قالت فيه إن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة من الوصول إلى ثلاثة مواقع، ولم تتعاون بالشكل المطلوب للاجابة على أسئلة الوكالة بشأن المواد النووية غير المعلنة.