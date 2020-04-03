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  الأربعاء 9 رجب 1441

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اتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟ ما كان واضحًا خلال اجتماع ممثلي طالبان والولايات المتحدة في قطر، هو الشكوك المتزايدة للجانبين تجاه بعضهما البعض في الاجتماع. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل إلى الدوحة لتوقيع اتفاق سلام مع طالبان، قال في حديثه في الاجتماع، إن علاقات بلاده مع طالبان کتبت بـ"الدم"، واليوم لديه نفس الشعور الذي شعر به أثناء هجمات 11 سبتمبر.

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ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحذر من المواقف المبتدعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحذر من المواقف المبتدعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوقت-أعلن ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، رداً على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تواجه اليوم بدعة خطيرة وغير قانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الرئيس روحاني يؤكد أهمية التشجير في صون الصحة العامة للمواطنين الوقت-بيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأهمية الفائقة للتشجير والحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء التي من شأنها أن تساعد في صون الصحة العامة للمواطنين.

ظريف ونظيرته النرويجية يبحثان تعاون البلدين في مكافحة كورونا الوقت-تناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع نظيرته النرويجية “اينه اريكسون سوريدي” حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا.

الرئيس الإيراني یعد بتجاوز مشكلة كورونا بأدنى الأضرار وأقل فترة ممكنة الوقت-وعد الرئيس الايراني حسن روحاني بتجاوز البلاد مشكلة فيروس كورونا بادنى الاضرار وفي اقل فترة زمنية ممكنة في ظل جهود الكوادر الطبية وتعاون الشعب.

وزير الخارجية الإيراني يبحث ونظيره الروسي التطورات في مدينة إدلب السورية الوقت-بحث وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” آخر المستجدات في مدينة ادلب السورية، الى جانب عملية المفاوضات في صيغة استانا.

مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجمات مسلحة على قرى شمال نيجيريا الوقت-أكد المتحدث باسم الشرطة في شمال نيجيريا، أنه حوالي خمسين شخصا لقوا مصرعهم في هجمات مسلحة على عدد من القرى بولاية “كادونا” النيجيرية.

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المتحدث باسم الحرس الثوري: لا حسابات شخصية للعميد قاآني على مواقع التواصل الاجتماعي الوقت-أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف عن عدم وجود أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني.

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أخبار

الرئيس روحاني يؤكد أهمية التشجير في صون الصحة العامة للمواطنين

الأربعاء 9 رجب 1441
 
 
 
 
 
الرئيس روحاني يؤكد أهمية التشجير في صون الصحة العامة للمواطنين
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الوقت-بيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأهمية الفائقة للتشجير والحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء التي من شأنها أن تساعد في صون الصحة العامة للمواطنين.

وقال الرئيس روحاني، على أعتاب يوم التشجير وبعد غرسه شتلة في فناء مجمع “سعد آباد” الثقافي التاريخي “إن هذه فرصة جيدة جدا ليترك كل شخص أثرا له باسم الشجرة”.

وأشار إلى إحصائيات أمانة العاصمة في طهران والتي أعلنت بان عملية التشجير الغابي في محيط طهران بلغت 16 ضعف ما كان عليه بداية الثورة واعتبر ذلك رقما قيما جدا وأضاف، بطبيعة الحال فقد ازداد عدد النفوس والتلوث ايضا لذا فان الشجرة تعد القناة التنفسية للمجتمع ومن خلالها تتنفس المدينة.

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الرئيس روحاني مجمع "سعد آباد" يوم التشجير

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