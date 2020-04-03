الرئيس روحاني يؤكد أهمية التشجير في صون الصحة العامة للمواطنين

الوقت-بيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأهمية الفائقة للتشجير والحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء التي من شأنها أن تساعد في صون الصحة العامة للمواطنين.

وقال الرئيس روحاني، على أعتاب يوم التشجير وبعد غرسه شتلة في فناء مجمع “سعد آباد” الثقافي التاريخي “إن هذه فرصة جيدة جدا ليترك كل شخص أثرا له باسم الشجرة”.

وأشار إلى إحصائيات أمانة العاصمة في طهران والتي أعلنت بان عملية التشجير الغابي في محيط طهران بلغت 16 ضعف ما كان عليه بداية الثورة واعتبر ذلك رقما قيما جدا وأضاف، بطبيعة الحال فقد ازداد عدد النفوس والتلوث ايضا لذا فان الشجرة تعد القناة التنفسية للمجتمع ومن خلالها تتنفس المدينة.