ظريف ونظيرته النرويجية يبحثان تعاون البلدين في مكافحة كورونا

الوقت-تناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع نظيرته النرويجية “اينه اريكسون سوريدي” حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأربعاء تباحث ظريف وسوريدي حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا وتبادل وجهات النظر حول ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد اتصل في وقت سابق مع نظيره أعراقي محمد علي الحكيم وتباحث معه حول احدث تطورات العلاقات الثنائية وتفشي فيروس كورونا وأكدا ضرورة اتخاذ التدابير المشتركة المتزامنة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين كما تبادلا وجهات النظر حول الظروف الجارية في المنطقة.