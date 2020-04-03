المتحدث باسم الحرس الثوري: لا حسابات شخصية للعميد قاآني على مواقع التواصل الاجتماعي

الوقت-أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف عن عدم وجود أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لقائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني.

ونفى العميد رمضان شريف صحة ما تردد في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي حول التطورات الاخيرة في الهند، مؤكدا ان العميد قاآني ليس لديه أي حساب شخصي على هذه المواقع.

ولفت الى ان أية أخبار وتصريحات ترتبط بالعميد قاآني تنشر عبر الموقع الرسمي للحرس الثوري على شبكة الانترنت ووسائل الاعلام الرسمية للبلاد.

ونوه الى التأكيد السابق حول ضرورة متابعة الانباء ذات الصلة بالمواقف والتصريحات المرتبطة بقادة الحرس الثوري عبر وسائل الاعلام الرسمية وعدم الاهتمام بالاخبار المفبركة والاكاذيب حول هذه المؤسسة الثورية وقادتها.