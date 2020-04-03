السعودية تبلغ ذوي المعتقلين الفلسطينيين ببدء محاكمتهم

الوقت-أعلن عدد من ذوي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية أن السلطات السعودية أبلغتهم يوم الثلاثاء بأن موعد محاكمة أبناءهم المعتقلين في السعودية ستبدأ يوم الأحد القادم 8 آذار/مارس الجاري.

وقال عدد من ذوي المعتقلين في السعودية لـ “قدس برس”إن إدارة السجون التي يقبع فيها أبناءهم قد إتصلت بهم هاتفياً يومي الإثنين والثلاثاء، وأبلغتهم بأن المحاكمات ستكون في العاصمة الرياض من خلال المحكمة الجزائية، علماً بأن حضور المحاكمة سيكون للأقارب من الدرجة الأولى.

وأكد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية، خضر المشايخ، في تصريحٍ خاص لـ “قدس برس” أن الحكومة الأردنية مطالبة بضرورة مشاركة السفارة الأردنية في الرياض في جلسات المحاكمة التي ستبدأ الأحد القادم من خلال المستشار القانوني، بالإضافة لأهمية توفير محامين للمعتقلين.

وطالب المشايخ بضرورة ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين تنصف خدمتهم لعشرات السنوات دون ارتكاب أي منهم مخالفات على أرض المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن أمله في حصول المعتقلين على البراءة “ما لم يثبت ما يدينهم”، داعياً الجهات المختصة إنصافهم وتعويضهم عن الأضرار التي تحملوها هم وعائلاتهم جراء الاعتقال وإنهاء إقاماتهم على أراضي المملكة.

وعلمت “قدس برس” أن من بين الذين تمّ الاتصال بهم لبدء محاكمتهم مسؤول حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في السعودية، محمد الخضري (81 عاماً)، ونجله هاني (49 عامًا) الأكاديمي في جامعة أم القرى، وقد تمّ اعتقالهما يوم 4 نيسان/ أبريل 2019 من خلال جهاز الأمن الوقائي السعودي.

يُذكر أن حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطات السعودية بحق معتقلين أردنيين وفلسطينيين مطلع العام السابق استهدفت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، ويرزح المعتقلون في سجن الحائر بالرياض وسجن ذهبان في جدة، بالإضافة إلى سجن ثالث مجهول في زنازين انفرادية.

وعبّر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” و”المعهد الدولي للحقوق والتنمية – جنيف –” (IRDG) مراراً وتكراراً عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الأردنيين والفلسطينيين وإخفائهم قسراً دون سند قانوني.

الأردن على تواصل مع الرياض

بدورها نوهت وزارة الخارجية الأردنية إلى أنها على تواصل مع أهالي المعتقلين الأردنيين في السعودية وتمّ ترتيب زيارات واتصالات هاتفية، وإن البعثات الأردنية في الخارج تتواصل مع السجناء في الدول المختلفة وتنظّم لهم الزيارات وفق قوانين البلد الذي يوجدون فيه.

وأشارت إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف مع الأشقاء في السعودية لإنهاء هذا الملف والإفراج عن كافة المعتقلين الأردنيين هناك