الزعيم الكوري الشماليّ يشرف على تدريبات لمدفعية طويلة المدى

الوقت-أشرف الزعيم الكوري الشماليّ كيم جونغ أون، أمس الإثنين، على تدريبات لمدفعية طويلة المدى.

ووفق وكالة الأنباء المركزيّة لكوريا الشماليّة، فإنّ التدريبات أظهرت "تطوراً في دقة الرماية التي قام رجال الرماية بتحسينها".

يأتي هذا الإعلان غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخين قصيري المدى من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة.

يذكر أنّ جونغ أون كان حضر تدريبات عسكرية في 28 شباط/فبراير الماضي، وعقد اجتماعاً للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم بحث خلاله "سبل اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا".

وحذر الزعيم الكوري الشمالي من أنّه "في حال خرج انتشار المرض المعدي عن السيطرة، ووجد طريقه إلى بلدنا، فستكون له عواقب خطيرة".

ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن عن ظهور أيّ حالات إصابة بالفيروس، لكن الإعلام الرسمي ذكر أن السلطات فرضت حجراً صحياً لمدة شهر على أفراد ظهرت عليهم الأعراض.