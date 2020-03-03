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  الثلاثاء 8 رجب 1441

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أخبار

سريع: القوات المسلحة اليمنية تتصدى لطائرات حربية للتحالف في الجوف

الثلاثاء 8 رجب 1441
 
 
 
 
 
سريع: القوات المسلحة اليمنية تتصدى لطائرات حربية للتحالف في الجوف

سريع: القوات المسلحة اليمنية تتصدى لطائرات حربية للتحالف في الجوف

الوقت-أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بتمكّن الدفعات الجوية للقوات المسلحة

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الوقت-أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بتمكّن الدفعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية من التصدي لتشكيل قتالي لعدد من الطائرات الحربية التابعة لدول التحالف في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، بعدد من صواريخ فاطر 1 أرض جو.

وذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أجبرت هذا التشكيل على المغادرة من دون أن يتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.

وأعلن مصدر محلي أن الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على جبال الوبس شرق مديرية الحزم والجبال المحيطة بمعسكر اللبنات في الجوفر.

وأضاف المصدر أن عمليات القوات المسلّحة متواصلة، بهدف تطهير معسكر اللبنات، وصولاً إلى تأمين حدود محافظة الجوف من جميع الاتجاهات.

وفي أول تعليق لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على استعادة القوات المسلحة اليمنية مدينة الحزم في محافظة الجوف شرق اليمن، قال عبده مجلي، المتحدث باسم قوات الرئيس، إن قواتهم متواجدة قرب مدينة الحزم؛ عاصمة محافظة الجوف.

وذكر أنَّ هناك خططاً تكتيكية واستراتيجية "يجري ترتيبها بإشراف مباشر من الرئيس هادي ونائبه، لتحرير محافظة الجوف بالكامل، والوصول إلى صنعاء".  وأضاف أن قواتهم لا تزال ترابط في مختلف جبهات محافظة الجوف.

وشنّت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على مديرية الغيل في المحافظة الحدودية مع السعودية شمال شرق اليمن.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني باستهداف القوات المتعددة للتحالف أماكن متفرقة في كيلو 16، وشارع الخمسين، ومنطقة 7 يوليو شرق مدينة الحديدة غرب اليمن، بعدد من قذائف الهاون.

كما طال القصف شرق مثلث العدين، وشمال غرب باب اللفج في مديرية حيس جنوب المحافظة الساحلية .

 وتواصل القوات المتعددة للتحالف قصف قرية الدحفش في مديرية الدريهمي جنوب المحافظة. وسجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط للتهدئة في الحديدة 190 خرقاً لقوات التحالف خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية .

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كلمات مفتاحية :

القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع اليمن السعودية صنعاء محافظة الجوف الحديدة

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