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  الثلاثاء 8 رجب 1441

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أخبار

موسوي ينصح بعدم استغلال تفشي فيروس كورونا سياسيا

موسوي ينصح بعدم استغلال تفشي فيروس كورونا سياسيا

الوقت-نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بعض وسائل الاعلام في الخارج التي تدعي انتماءها الى ايران وكذلك اسيادها بعدم الاستغلال السياسي والتصيد بالماء العكر جراء تفشي فيروس كورونا.

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موسوي: طهران لن تعول على مساعدة الأمريكيين وتشكك بنواياهم الوقت-علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على مزاعم المسؤولين الامريكيين بشان مساعدة إيران لمواجهة كورونا، وقال اننا نشكك بنوايا الامريكيين ولن نعول على هذه المساعدات المزعومة كما اننا لسنا مستعدين لتلقي المساعدات التي لاتتعدى الكلام .

مساعد وزير الصحة الإيراني: عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 291 حتى الآن الوقت-أكد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي بان عدد وفيات الاصابة بفيروس كورونا ارتفع الى 66 فيما بلغ عدد المصابين 1501 حالة وشفاء 291 شخصا من الإصابة بهذ الفيروس حتى الآن .

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مقالات

كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا

الثلاثاء 8 رجب 1441
 
 
 
 
 
كورونا يعطل الوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا
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الوقت- وصل فيروس كورونا أخيرًا إلى الولايات المتحدة، وتم الإعلان عن ضحاياه رسميًا من قبل مسؤولي الدولة، وفي هذا الصدد ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والزيادة غير المسبوقة في الطلب على السلع الأساسية وكذلك المنتجات الصحية، بما في ذلك الأقنعة والقفازات القابل للتصرف، خلقت العديد من المشاکل للمتاجر المتسلسلة والحكومة الأمريكية لتلبية هذه الاحتياجات.

وبينما يكافح الناس لحماية أنفسهم من الفيروس وتخزين الأغذية في حال فرض الحجر الصحي، فإن المحلات التجارية في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا تواجه ازدياد الطلب على السلع ذات الصلة بالصحة والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات.

وهذا الشعور بالاضطرار اشتد يوم الثلاثاء، عندما نصح المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها، الجمهور بالاستعداد لانتشار فيروس كورونا.

وأبلغ أحد مستخدمي الفضاء الإلكتروني من "سيليكون فالي" أن النتائج الإيجابية لإصابة ثلاثة أشخاص في هذه المنطقة من كاليفورنيا، قد تسببت في اندفاع الناس إلى المتاجر الكبرى وتفريغ رفوفها.

الأقنعة سلعة مطلوبة، ويمكن لبعضها تصفية الجزيئات، ومعظمها على الأقل يمنع انتشار العدوى من الشخص الذي يرتدي القناع أثناء لمس وجهه؛ لكن الخبراء يقولون إن غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون هو أفضل وسيلة للحماية من فيروس كورونا.

کما يُنصح الأشخاص بعدم ارتداء الأقنعة إذا كانوا في صحة جيدة، حتى يتمكن العاملون في المجال الطبي من الحصول عليها إذا احتاجوا إليها، ومع ذلك فإن أقنعة "إن 95" التي تغطي الفم والأنف بشكل صارم للغاية، غير موجودة في رفوف المتاجر.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها تحتاج إلى المزيد من الأقنعة. کما قال "أليكس عازار" وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمتلك 12 مليون قناع "إن 95"، لكنها ربما تحتاج إلى 300 مليون قناع لطواقمها العلاجية.

وقال ترامب، الذي حاول التقليل من تفشي كورونا وإمكانية انتشاره في الولايات المتحدة قبل بضعة أيام، "لقد قررنا إيقاف الرحلات الجوية من الصين، ونحث الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران".

کما أعلن "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي ومنسق مساعي الحكومة الأمريكية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إن "الولايات المتحدة لا تسمح للمواطنين الأجانب الذين سافروا إلى إيران قبل أسبوعين من دخول الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، أعلن حاكم ولاية واشنطن "جاي إنسلي" حالة الطوارئ في الولاية، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب كورونا في أمريكا.

وجاء في بيان حاكم واشنطن، أنه صدرت الأوامر لجميع الوكالات الحكومية بوجوب الاستفادة من جميع الموارد والمرافق اللازمة لمکافحة الفيروس، وکذلك استخدام الحرس الوطني لواشنطن إذا لزم الأمر.

وصدر هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان حاكم واشنطن عن أول حالة وفاة في الولايات المتحدة نتيجة الإصابة بعدوى فيروس كورونا. وقد أبلغت السلطات عن أربع حالات إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن، لم يُعرف مصدر أي منها، وهذا يعني أن الفيروس قد ينتشر بين الأشخاص في بعض المناطق. والحالات الأربع هي حالتان في كاليفورنيا وواحدة في ولاية أوريغون وأخری في واشنطن.

ورداً على تصريحات دونالد ترامب حول فيروس كورونا، قال نائب الرئيس السابق "جو بايدن" والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية: "بعض كلماته غريبة للغاية بحيث يمكنك أن تضحك عند سماعها. عندما تقول شيئًا كهذا، فإنك ستقوض إيمان الناس بأميركا. الرئيس الأمريكي يقول "هذه خدعة"؟ من الصعب تصديقه، حتى نفسه لا يستطيع أن يصدق، غريب جداً ...، هذه مسألة خطيرة جداً جداً".

كما انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "آدم شيف" أداء البيت الأبيض، وقال: "إدارة ترامب وخلافاً لمرکز الوقاية من الأمراض وعلاجها، سمحت لرکاب السفينة السياحية المصابة بكورونا بدخول البلاد، والأسوأ من ذلك أن مسؤولي الصحة قد ذهبوا إلی المرضى دون المعدات المناسبة، وتعرض أنفسهم للفيروس، والآن الحكومة تخفي الحقائق".

 

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فيروس كورونا الولايات المتحدة دونالد ترامب أمريكا

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