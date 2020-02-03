أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الوقت-بحث أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، مع الرئيس الفرنسي “إمانوئل ماكرون”، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه “ماكرون” مع أمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة إنه “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين قطر وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات”.

كما تم خلال الاتصال، “استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الوضع في ليبيا والسبل الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار فيها، والوضع في أفغانستان”.

وأشاد “ماكرون” في الاتصال بجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق التسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية الذي وقع بالدوحة، السبت.

ورعت الدوحة، منذ العام الماضي، جولات تفاوض بين واشنطن و”طالبان” حتى تكللت بتوقيع الاتفاق.