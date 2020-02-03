عدة طبية لتشخيص سريع لكورونا في طريقها إلى إيران

الوقت-قال مدير احدى الشركات المنتجة للمعدات الطبية الايرانية بانه سيتم اليوم ارسال كمية من العدة الطبية (كيت) للتشخيص السريع لفيروس كورونا من الصين الى ايران.

وفي تصريح ادلى به قال بويا شفيعي الذي يتابع مسالة توفير العدة الطبية الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، انه وفي ضوء المحادثات التي اجريناها مع الشركات الصينية ذات الصلة والتنسيقات التي اجرتها السفارة الايرانية في بكين سيتم ارسال كمية من العدة الطبية الخاصة بالتشخيص السريع لفيروس كورونا الى ايران.

وأضاف، ان هذه العدة الطبية تعد الخط الاول لعملية الغربلة في المستشفيات الصينية وتستخدم قبل عملية PCR والاشعة السينية للصدر، وبعد وصولها الى ايران سيتم في ظل التنسيق من قبل الدائرة العامة للمعدات الطبية بتسليمها الى معهد باستور او المختبرات المرجعية.

وأكد بان الهدف من استيراد هذه العدة الطبية هو خفض زمن الغربلة من اجل الحيلولة دون رقود الافراد غير المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.

وأوضح شفيعي بان هذه العدة قادرة على تشخيص الاصابة بفيروس كورونا خلال فترة 15 دقيقة.