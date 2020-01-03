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  الأحد 6 رجب 1441

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أخبار

المركز الاستشاري الإيراني في سوريا: ندعو القوات التركية للتصرف بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي

الأحد 6 رجب 1441
 
 
 
 
 
المركز الاستشاري الإيراني في سوريا: ندعو القوات التركية للتصرف بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي

المركز الاستشاري الإيراني في سوريا: ندعو القوات التركية للتصرف بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي

الوقت-شدد المركز الاستشاري الإيراني في سوريا باسمه وباسم جميع مقاتلي جبهة المقاومة

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الوقت-شدد المركز الاستشاري الإيراني في سوريا باسمه وباسم جميع مقاتلي جبهة المقاومة، ضرورة أن تتصرف القوات التركية “بعقلانية”، لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي، مجددا دعمه للجيش السوري في تحرير أرضه ومؤكدا سقوط شهداء للمقاومة بقصف تركي خلال العمليات العسكرية.

وقال المركز الإستشاري في تصريح لوكالة يونيوز إنه “يذكر الشعب التركي أن أبناءه موجودون منذ شهر في مرمى قواتنا وكنا نستطيع الانتقام”، مؤكدا امتناعه حتى الآن عن استهداف الأتراك “تلبية لأوامر قيادتنا”، داعيا الأتراك إلى الضغط على القيادة التركية “لتصويب قراراتها وحقن دماء الجنود الأتراك”.

وخص المركز الاستشاري الإيراني في سوريا والمطلع على الأوضاع في شمال سوريا وكالة يونيوز ببيان علق من خلاله على الاشتباك الحاصل بين الجيش السوري والجيش التركي منذ أيام.

وكشف المركز الاستشاري الإيراني عن مشاركته ومساندته الجيش السوري، بناءً لطلب الدولة السورية في فتح طريق M5، بقوة سورية تديرها عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وبمشاركة فصائل من المقاومة ضمن القوة، لافتا إلى تقديمه خدمات للمدنيين وأهالي القرى المحررة بعد تحريرها.

ولفت إلى أن عناصر اللجان وفصائل المقاومة لم تتعرض منذ البداية للمواقع التركية في الأراضي السورية، إحتراماً لقرار القيادة، وقال إنه “لا يزال هذا القرار سار المفعول حتى الساعة”.

وقال المركز إنه رغم الموقف الدفاعي لقواته خلال صد الهجوم الأخير على المناطق المحررة، أقدم الجيش التركي من الجو وبالدعم الناري والصواريخ الدقيقة على استهداف عناصرنا وقواتنا، مما دفعنا لارسال وسطاء للجيش التركي لوقفه عن الاستمرار بالاعتداء ووقف هذا النهج.

وقال إن المركز الاستشاري الإيراني، ومجاهدو جبهة المقاومة، “تدعو القوات التركية للتصرف بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي، مذكرين الشعب التركي أن أبناءه موجودون منذ شهر في مرمى قواتنا وكنا نستطيع الانتقام، ولكننا لم نفعل ذلك تلبية لأوامر قيادتنا، وندعوه للضغط على القيادة التركية لتصويب قراراته وحقن دماء الجنود الأتراك”.

يذكر أن المركز الاستشاري الايراني يعبر عن فريق الخبراء الإيرانيين الذين يقدمون الاستشارات للدولة السورية والقوات المسلحة وهذا اول بيان يصدر عنه منذ بداية الحرب على سوريا.

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