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أخبار

للمرة الثالثة.. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة

الأحد 6 رجب 1441
 
 
 
 
 
للمرة الثالثة.. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة

للمرة الثالثة.. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بتأجيل البرلمان انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال

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الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بتأجيل البرلمان انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان من المُقرر أن يبحث البرلمان في الجلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد أن كانت تأجلت مرتين، يأتي ذلك عشية انتهاء المهلة الدستورية لتقديم رئيس الحكومة المكلف تشكيلته.

وكانت مصادر إعلامية قد أفاد بالاتفاق على تقديم قائمة من ستة عشر مرشحاً من تشكيلة علاوي.

بدورها، لفتت وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن رئيس البرلمان يعقد اجتماعاً مع بعض قادة الكتل السياسية، ناقلةً

عن رئاسة مجلس النواب، قولها إن "يوم غد (الإثنين)  هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف".

وكانت الجلسة مقررة يوم الخميس الماضي قبل أنْ تعلن رئاسة مجلس النواب تأجيلها إلى اليوم الأحد لاستكمال تشكيلة الحكومة.

يذكر أنه محمد توفيق علاوي أعلن تكليفه تأليف الحكومة العراقية من قبل رئيس الجمهورية، موضحاً أنه  سيتنازل عن التكليف إذا حاولت الكتل السياسية العراقية فرض مرشحيها عليه.

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كلمات مفتاحية :

العراق الحكومة العراقية مجلس النواب العراقي محمد توفيق علاوي

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