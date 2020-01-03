الجيش اليمني يسيطر على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف

الوقت-أفاد مصدر عسكري يمني الميادين بأن استعادة مدينة الحزم مركز محافظة الجوف جاء بعد عملية عسكرية ومواجهات عنيفة مع قوات التحالف وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة جوياً.

ولفت المصدر إلى أن سيطرة القوات المسلحة على مدينة الحزم يعني تأمين محافظة الجوف الحدودية مع السعودية عسكرياً.

كما أعلن المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شرق البلاد.

ولم تعلن القوات المسلحة اليمنية حتى الساعة السيطرة رسمياً على عاصمة محافظة الجوف، إلا أن المتحدث الرسمي للقوات العميد يحيى سريع أعلن في تغريدة له على تويتر أن بيان مهم للقوات المسلحة سوف يصدر خلال الساعات المقبلة.

بدورها أفادت مصادر ميدانية بأن طائرات التحالف السعودي استهدفت مقر الأمن السياسي في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شرق اليمن.