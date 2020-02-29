زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية ويحذر من خطورة كورونا

الوقت-أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت بأن الرئيس كيم جونغ أون، حضر تدريبات عسكرية أمس الجمعة، وعقد اجتماعاً للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، بحث خلاله سبل اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه "في حال خرج انتشار المرض المعدي عن السيطرة ووجد طريقه إلى داخل بلدنا فستكون له عواقب خطيرة".

هذا ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن عن ظهور أي حالات إصابة بالمرض، لكن الإعلام الرسمي ذكر أن السلطات فرضت حجراً صحياً لمدة شهر على أفراد ظهرت عليهم أعراض الإصابة.

كما أجرت السلطات في البلاد فحوصات دقيقة في المناطق الحدودية والمطارات والموانئ البحرية.