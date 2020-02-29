غارة تركية على منطقة الزربة بريف حلب تستهدف مواقع للجيش السوري

الوقت-أفادت مصادر ميدانية في سوريا بارتقاء عدد من الشهداء في صفوف الجيش السوري وحزب الله إثر قصف بطائرة تركية مسيرة في منطقة الزربة بريف حلب، اليوم السبت.

وأشارت المصادر إلى "تنفيذ المقاتلات التركية عدة غارات على مواقع الجيش السوري بالتزامن مع قصف مدفعي".

وأضافت أن "المجموعات المسلحة حاولت أن تستغل القصف التركي لإعادة تجميع قواتها لمهاجمة المناطق المحررة في ريف حلب".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال حصل أمس الجمعة، بأن "كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافاً وسيتم ضربها"، وفق ما نقله المتحدث باسم الرئاسة التركية.

الاتصال بين الرئيسين التركي والروسي جاء عقب مقتل 33 جندياً تركياً، سقطوا بقصفٍ جوي استهدف رتلاً لهم في جبل الزاوية في إدلب، فضلًا عن وقوع 32 مصاباً.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جندي وجرح اثنين جراء قصف مدفعي لقوات الجيش السوري على موقع لقواتها في إدلب.

الوزارة قالت في بيان، إن "القصف المدفعي للجيش السوري استهدف عناصر الجيش التركي، الموجودين في إدلب لتحقيق وقف إطلاق النار".