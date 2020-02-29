طهران لبومبيو: مواجهة "كورونا" تحتاج إرادة عالمية لا مواقف استعراضية

الوقت-ردّت وزارة الخارجية الإيرانية على وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بالقول إن "مواجهة كورونا تحتاج إلى إرادة عالمية وتعاون لا مواقف استعراضية لأغراض سياسية".

وفي تغريدة على "تويتر" أعرب بومبيو عن قلقه من انتشار فيروس "كورونا" في إيران، عارضاً مساعدة بلاده للشعب الإيراني.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تفشي الفيروس "قضية عالمية"، حلّها يكون عبر التعاون بين دول العالم بلا تسييس.

كما شكر ظريف نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي، على المساعدات التي قدمتها الصين لإيران في مواجهة "كورونا"، مرحباً بالتعاون بين الباحثين في البلدين لإجراء الدراسات العلمية المشتركة لأجل القضاء على الفيروس.

هذا وأرسلت الصين اليوم الجمعة، خامس حمولة من المساعدات الطبية تضم 20 ألفاً من مستلزمات تشخيص الفيروس تسلمتها وزارة الصحة الإيرانية عن طريق ممثل منظمة الصحة العالمية في طهران.

ونقلت الخارجية الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أسفه لانتشار كورونا في إيران، معرباً عن تضامنه مع الحكومة والشعب في إيران.

وأكّد وانغ يي، استعداد بكين لإرسال المزيد من المساعدات الطبية وإطلاع طهران على جميع البيانات والوسائل التي توصلت إليها الصين لمكافحة الفيروس.