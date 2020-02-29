البرلمان العراقي يؤجل جلسته استجابة لطلب رئيس الوزراء المكلّف

الوقت-أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الجمعة، عن تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم الأحد المقبل، استجابة لطلب رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.

وقال الحلبوسي: "تمّت الموافقة على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلّف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال التشكيلة الوزارية إلى يوم الأحد الأول من مارس".

من جهته، طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بتأجيل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب "البرلمان" إلى يوم الأحد المقبل، بدلا من يوم غد السبت.

وقال علاوي في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه "لأجل إكمال تشكيل الوزارة، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم الأحد الموافق للأول من آذار/ مارس المقبل".