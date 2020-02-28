منظمة الصحة العالمية تحذر: تفشي كورونا وصل إلى مرحلة حاسمة

الوقت-حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس كورونا وصل إلى مرحلةٍ حاسمةٍ، داعية الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية، وشددت المنظمة على أن الوقت ليس وقت الخوف وإنما وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح.

وفي جديد الاصابات بكورونا، أعلنت ليتوانيا ونيوزيلندا ونيجيريا تسجيل أول اصابةٍ بالفيروس لديها. الصين قالت إنها ستبدأ بتطبيق معايير صحية في السفر داخل البلاد منعاً لانتشار الفيروس، ورئيس الوزراء الياباني أصدر تعليماتٍ بإغلاق المدارس مؤقتاً. إيطاليا أعلنت بدورها ارتفاع عدد الوفيات الى 14 شخصاً، فيما قالت سويسرا إن الإصابات بلغت 4، أما وزير الصحة الايراني فأعلن أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 26 شخصاً.

وكالة الأنباء السعودية أعلنت أن الرياض قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية للآتين من الصين وإيطاليا وكوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان بسبب فيروس كورونا، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدلي إن المملكة تبذل أقصى جهودها للحيلولة دون وصول الفيروس إلى أراضيها.

ومع تدني التجهيزات الطبية واللوجستية في اليمن لمواجهة خطر وصول كورونا نتيجة حرب التحالف السعودي وحصاره، عملت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء بجهود ذاتية على إنشاء مركز للعزل لمواجهة الوباء وتفعيل فرق الترصد الوبائي. إجراءات احترازية طارئة تتخذها صنعاء لمواجهة خطر فيروس كورونا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، تواكبها إجراءات فحص الوافدين، جهود متواصلة وإن بدت ضئيلة في ظل حرب التحالف وتدميرها للنظام الصحي في هذا البلد.

وفي أمريكا، وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي استجابة إدارة ترامب في مواجهة فيروس كورونا بالفوضوية، وأعلنت عن تحفظها لترؤس نائب الرئيس مايك بنس لفريق عمل مواجهة الفيروس.

ترامب حاول من جهته التخفيف من مخاطر كورونا وألقى باللوم على الديمقراطيين ومناظرات مرشحيهم للرئاسة في انهيار أسواق الأسهم لمعدلاتٍ متدنيةٍ لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية عام 2008. صندوق النقد الدولي قال إن لفيروس كورونا انعكاساتٍ على النمو الاقتصادي في العالم، ولفت الى أن هناك دراسة للخيارات المختلفة وأن هناك خطط طوارئ متطورة.