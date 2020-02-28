موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 4 رجب 1441

إخترنا لكم

ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟

ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟ الوقت- حاول كيان العدو الاسرائيلي خلال الجولة التصعيدية الأخيرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية تغيير معادلة الردع لصالحه، هذه المعادلة التي فرضتها المقاومة وكبّلت وقيّدت قوة جيش الاحتلال ومنعته من فرض قواعده في الميدان، وبالفعل نجحت المقاومة ...

هل يمكن أن تتوصل روسيا وتركيا أخيراً إلى اتفاق بشأن إدلب؟ الوقت- بالنظر إلى وجود فاصلة كبيرة في وجهات النظر وفي المواقف بين موسكو وأنقرة بشأن الوضع في إدلب، وفشل المفاوضات الثنائية بينهما التي كانت تهدف للتوصل إلى حل وسط يُرضي كافة الاطراف، فهل تتمكن في وقتنا الحالي الوساطة الألمانية الفرنسية بتقديم المساعدة للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وتركيا ؟

اكسبو 2020 دبي.. الحدث الدولي الثالث الكبير الذي أقيم في قلب الخليج الفارسي الوقت- تعد استضافة هذا المعرض الدولي الكبير حدثًا مهمًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصتاً لمدينة دبي، وذلك لأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى زيادة المكاسب الاقتصادية وزيادة الشهرة العالمية لهذا البلد الخليجي الصغير، خاصتا وأن مدينة دبي عاشت خلال الفترة الماضية جو المنافسة الشرسة مع مدينة "أزمير" في تركيا و"ساو باولو" البرازيلية و"إيكاترينبرج" الروسية، وفي نهاية المطاف تمكنت هذه المدينة الخليجية الصغيرة من استضافة هذا المعرض الكبير.

اجتماع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في السعودية.. القضايا والتحديات الوقت- عقدت قمة وزراء الاقتصاد ورؤساء المصارف المركزية لمجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية منذ يوم السبت الماضي. حيث تزامن الانعقاد الأول لقمة هذه المجموعة منذ ترأس السعوديين مجموعة العشرين في الرياض مع التحدي الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا...

التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة الوقت- يندفع حكام الدول الخليجية بسرعة غير مسبوقة للتطبيع مع كيان العدو على جميع الاصعدة"الاقتصادية، السياسية، الرياضية، الثقافية والسياسية" ولايترك هؤلاء فرصة مواتية لاستغلال التطبيع مع "الكيان الاسرائيلي"، على الرغم انهم لايزالون ....

أخبار

الرئيس الإيراني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس

الرئيس الإيراني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس

الوقت-دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الخميس، المواطنين الايرانيين إلى تجنب السفر والتنقل بين المحافظات، مع تفشي فايروس كورونا فيما تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس في محافظة كيلان شمال ايران بعد تماثلهم للشفاء.

موسوي: تسير رحلات لنقل الإيرانيين من الإمارات الوقت-أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن استصدار موافقات بدئية لتسيير رحلات لنقل الايرانيين من دولة الامارات بعد ان أعلنت ابوظبي تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران، بسبب انتشار مرض كورونا.

آية الله السيد علي خامنئي في رسالة شكر إلى وزير الصحة الوقت-ثمّن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، جهود وزير الصحة وزملائه والاطباء والممرضين وسائر الكوادر الطبية المعنية في مكافحة فيروس كورونا.

انطلاق الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية البعثة الأممية الوقت-انطلقت، أمس، أولى جلسات الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، على رغم إعلان أهمّ الكيانات السياسية مقاطعتها.

الرئيس الأمريكي يؤكد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أميركا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يرفع عدد المصابين إلى 60.

روسيا: سياسة واشنطن تعرقل الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي الوقت-أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن التهديدات التي توجهها الولايات المتحدة إلى روسيا ودول أخرى، تجعل الوصول إلى عالم خال من أسلحة نووية أبعد منالا.

شفاء 12 مصابا بفيروس كورونا في محافظة جيلان شمال إيران الوقت-أثمرت جهود الأطباء الايرانيين في شفاء 12 مصابا بفيروس كورونا من أهالي محافظة جيلان (شمال ايران) .

همتي: سعر العملة الأجنبية سيعود إلى توازنه الهيكلي تدريجيا الوقت-أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان سعر العملة الاجنبية سيعود تدريجيا الى توازنه الهيكلي المتطابق مع المتغيرات الحقيقية للاقتصاد الايراني.

السلطة تطالب مجلس الأمن بالرد على الكيان الصهيوني الوقت-بعث المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة الكيان إلاسرائيلي في “سعيه المسعور لمخططاته الاستعمارية غير القانونية في فلسطين المحتلة، وقد شجعه على ذلك الإفلات من العقاب واستغلاله للوضع بعد عرض الخطة الأمريكية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

الجيش السوري يحرر عددا من القرى في ريف حماة الوقت-أفادت المصادر اليوم الخميس أن الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حماة ويحرر عدة قرى.

مساعد وزير الخارجية الإيراني ردا على مارك دوبوفيتز: الفرح بعذابات الناس أمر مخجل الوقت-ردا على مدير مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات ” الامريكية مارك دوبوفيتز ، كتب عباس عراقجي : الفرح بتفشي كورونا وماسببه من الآم للناس أمر مخجل وبعيد عن الانسانية.

الرئيس الإيراني : لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان الوقت-صرح رئيس الجمهورية : لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة، وان القرار بخصوص إغلاق أو فرض أي قيود بسبب فيروس كورونا، يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

سعيد نمكي: سيطرنا على فيروس كورونا الوقت-أكد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي عن تعبئة وتهيئة جميع الامكانيات لمقابلة فيروس كورونا لافتا الى ان شفاء عدد من المرضى من الفيروس خلال الايام الماضية يدل على سيطرتنا على هذا المرض .

قيادي في الجهاد الاسلامي : أيّ خرق لاتفاق التهدئة سيُقابل بردّ من المقاومة الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي يوسف الحساينة أن أي خرق اسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة سيقابل برد من قبل المقاومة الفلسطينية.

العدوان السعودي يرتكب 188 خرقا خلال الساعات الماضية في الحديدة الوقت-أقدمت قوى العدوان السعودي والمرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية، على ارتكاب أكثر من 188 حرقا لاتفاق التهدئة.

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية: على الاتحاد الإفريقي لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية الوقت-دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الاتحاد الأفريقي، إلى لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية.

الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات ضد روسيا الوقت-مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام آخر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة انضمام شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

موسكو ترفض القرار البريطاني ضد اليمن لهذا السبب الوقت-أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، سبب امتناعه عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العدو يستغل قضية كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على إيران الوقت-أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بان العدو يستغل قضية فيروس كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على ايران.

وزير الخارجية الإيراني: أميركا وفضلا عن عدم محاربة “داعش” اغتالت العدو الأول له الوقت-أشار وزير الخارجية الايراني الى اعترافات الرئيس الاميركي بأن القوات الاميركية متواجدة في سوريا من اجل النفط، مؤكدا ان اميركا ليس فقط لم تحارب “داعش” بل انها اغتالت كذلك الفريق الشهيد سليماني الذي كان العدو الاول لـ”داعش”.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الرئيس الإيراني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس

اكسبو 2020 دبي.. الحدث الدولي الثالث الكبير الذي أقيم في قلب الخليج الفارسي

هل يمكن أن تتوصل روسيا وتركيا أخيراً إلى اتفاق بشأن إدلب؟

مؤسسة الدين والملكية في السعودية ؛ اتحاد أم طاعة؟

حسني مبارك؛ من البداية حتى النهاية

فشل أمريكا المستمر في حروبها المستمرة

مستشار العاهل السعودي السابق: السعودية تسعى لإقامة قناة اتصال مع إيران

موسوي: تسير رحلات لنقل الإيرانيين من الإمارات

ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟

ساندرز أو متلازمة الديمقراطيين.. کيف جلب اليهودي الوحيد الحظ لترامب؟

من هو "أبو فدك" خليفة الشهيد المهندس؟

إزاحة الستار عن أربع منظومات دفاعية جديدة.. هل ستغيّر هذه المنظومات مسار المعركة على الساحة اليمنية ؟+ صور

ابن سلمان يسعى إلى إعادة سعود القحطاني إلى الواجهة مجدداً!

اخر تطورات فيروس كورونا في الصين

رجل أعمال: السعودية والإمارات دفعت مئات الملايين لترامب

سريع يعلن استهداف "أرامكو".. وعبد السلام: العدو سيدفع الثمن

اجتماع وزراء الاقتصاد لمجموعة 20 في السعودية.. المواضيع والتحديات

حساب "معتقلي الرأي": اعتقال الإعلامي السعودي داوود الشريان

استقبال حار لحاخام إسرائيلي في السعودية

البيت الأبيض يطلب 2.5 مليار دولار من الكونغرس لمكافحة "كورونا"

اجتماع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في السعودية.. القضايا والتحديات

آية الله السيد علي خامنئي في رسالة شكر إلى وزير الصحة

الائتلاف الأصولي يفوز بمقاعد طهران في الانتخابات التشريعية وفق النتائج الأولية

جولة لاريجاني الإقليمية.. مرحلة التعاون الاقتصادي مع دمشق ورسالة دعم إيران للحكومة اللبنانية الجديدة

صفقة القرن.. الاختبار الأصعب للقادة العرب

الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا

تطوّرات هذه الأيام في إدلب وخيارات أردوغان

لماذا تحوّلت تركيا إلی تهديد للأمن القومي للکيان الإسرائيلي؟

كيف يبعد امتلاك المزيد من القوة شبح الحرب عن البلاد؟

"تقرير سري" برازيلي:" فرنسا ستشكّل تهديداً عسكرياً

خبير عسكري سوري للوقت: إدلب بكاملها ستكون تحت سيادة الدولة السورية قبل نهاية شباط

هل مازالت تركيا ترغب في الانضام الى الاتحاد الاوروبي بعد الاستفتاء؟

البرهان يلتقي نتنياهو في أوغندا.. ويعلنان بدء التطبيع

غداة إعلان "صفقة القرن".... لماذا زارت مديرة الاستخبارات الأميركية رام الله؟

الرّد السوري الحاسم على تحركات أنقرة في شمال سوريا

اهداف زيارة رئيس الوزراء اليوناني الى الرياض في خضم الصراع مع تركيا

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة.. خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

قطر؛ التطبيع في الوقت القاتل

خمسة أسئلة رئيسة حول "خيانة القرن" وثلاثة سيناريوهات محتملة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟

الجمعة 4 رجب 1441
 
 
 
 
 
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حاول كيان العدو الاسرائيلي خلال الجولة التصعيدية الأخيرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية تغيير معادلة الردع لصالحه، هذه المعادلة التي فرضتها المقاومة وكبّلت وقيّدت قوة جيش الاحتلال ومنعته من فرض قواعده في الميدان، وبالفعل نجحت المقاومة مرة جديدة في تثبيت هذه المعادلة والحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني الذي كان يحاول عزل غزة ونزع سلاح المقاومة وتحقيق انتصار قبيل بدء الانتخابات الاسرائيلية، ولكن جاءت النتائج مخيبة للصهاينة الذين اضطروا لإعادة فتح معابر قطاع غزة، وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً بعد يومي الإغلاق نتيجة جولة التصعيد الأخيرة، وتقرر العودة إلى العمل عند معبري بيت حانون وكرم أبو سالم ابتداء من الساعة الرابعة من صباح يوم الخميس الماضي.

في المقابل انشغل الاعلام الاسرائيلي بالمواجهات في قطاع غزة ومعادلة الردع التي ارستها المقاومة الفلسطينية وتداعياتها على حكومة نتنياهو وما احدثته من ضجة في الاروقة السياسية الاسرائيلية على خلفية ربطها بمأزق الكيان وعجزه عن احتواء قدرات المقاومة.

حاليا "اسرائيل" محتارة ومرتبكة فهي لم تستطيع شيء في خيار التسوية ولا في خيار الحرب وارتكابها المجازر ولم تعد "اسرائيل" بالعقلية التي كنا نعرفها بها فهي لم تعد تخطط وتستطيع ان تحقق نجاها فهذه المسألة انتهت.

ومجدّداً تفشل الحكومة الصهيونية في تحقيق أهدافها، وتنجح المقاومة في تكريس معادلتها الردعية، من خلال الردّ القوي على العدوان بقصف المستعمرات الصهيونية في جنوبفلسطين المحتلة وتحويل حياة الصهاينة فيها إلى جحيم لا يُطاق.. وتهديد المقاومة بتوسيع دائرة القصف ليطال العمق الصهيوني فيتل أبيب وغيرها من مناطق الاحتلال الحيوية والمركزية.. خصوصاً أنّ صواريخ المقاومة نجحت في شلّ الحياة في جميع المستعمرات الجنوبية من فلسطين المحتلة… ودفع المستوطنين إلى ملازمة الملاجئ.

خطاب السيد نخالة

خطاب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة حَمَلَ مضامين ورسائل سياسية وميدانية مهمة اراد أن يوصلها لجهاتٍ داخلية وخارجية في إطار مناهضة صفقة القرن، واصفيْنِ الخطاب بـ"العميق" كونه يأتي في ظل الظروف الحساسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وقال القائد النخالة في خطابه: "في غزة اليوم حيث تقف حركة الجهاد بمقاتليها الأبطال في سرايا القدس بجانب كل قوى المقاومة على خطوط النار الأولى، قد سجلتْ وتسجل كل يوم مفخرة جديدة. وخاضتْ حروبا كبيرة، ومواجهات بطولية مميزة، فرضتْ على العدو معادلات جديدة".

وأضاف: "غزة التي كانتْ مستباحة دوما، أصبحت اليوم ركنا أساسيا وجبهة يحسب حسابها في معادلات الحرب، وتصاغ لها نظريات وخطط قتالية".

وتابع: "غزة اليوم تحاصر العدو رغم فقرها، وغزة اليوم تفرض حقائق جديدة، وتكسر نظريات قديمة، وستبقى صامدة بكمْ ومنتصرة بكمْ، فلا تلتفتوا إلى المهزومين، ولا تلتفتوا إلى مروجي السلام الكاذب. ويجب أن لا نترك مسوقي الأوهام ليعبثوا بنا".

وضعت الجولة العسكرية معركة "بأس الصادقين" أوزارها بين "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و(كيان العدو الصهيوني) في تمام الساعة الـ11:30 من مساء أمس بتوقيع نهائي حتى الدقائق الأخيرة من قيادة "الجهاد الإسلامي" ورجال "سرايا القدس"، لإيصال رسالة لكافة الأطراف التي دخلت كوساطات لوقف إطلاق النار أن الاحتلال هو من يتحمل تبعات "حماقاته" والتي بدأت بالتنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم، ليتبعها اقتراف جريمة في دمشق أدت لارتقاء شهيدين.
معادلة توازن الردع التي حاولت "سرايا القدس" ايصالها للاحتلال خلال هذه الجولة والتي تأتي قبل أيام عديدة من الانتخابات "الإسرائيلية"، قادتها وببراعة كبيرة، واستمرت في تكبيد الاحتلال مزيداً من الخسائر من خلال شل العديد من المرافق الحيوية، وايقاف حركة القطارات، وتعليق المدارس في كافة مغتصبات غلاف قطاع غزة، دون أن تتكبد سرايا القدس خلال هذه الجولة أي خسائر بشرية، لتؤكد أن المعركة قادتها السرايا بحنكة ومناورة عالية.
معادلة توازن الردع "الرد بالرد" الذي أصرت ان تثبته "سرايا القدس" خلال الجولة الحالية كان هو القائم كون ان الجريمة البشعة التي اقترفها العدو شرق خانيونس وفقا للمحلل في الشأن "الإسرائيلي" عبد الرحمن شهاب كانت قاسية ومنحت المقاومة شرعية الرد على تلك الجريمة التي هزت العالم .

نتائج التصعيد الأخير

أولاً: تنامي مأزق حكومة العدو، في ظلّ انسداد الآفاق أمام خياراتها العسكرية، فالاستمرار في حرب الاستنزاف يدفع المستوطنين إلى مزيد من النقمة ضدّ حكومة نتنياهو، في حين أنّ الذهاب إلى خيار توسيع العدوان باجتياح قطاع غزة، ليس مضمون النتائج، عدا عن أنه قد يؤدّي إلى غرق جيش الاحتلال في حرب استنزاف من العيار الثقيل لما تملكهفصائل المقاومةمن قدرات قتالية وعسكرية، وبالتالي احتمال كبير ان تجد حكومة نتنياهو نفسها أمام تكرار مشاهد ما تعرّض لهالجيش الإسرائيليفي جنوب لبنان عام 2006، وتكون النتيجة هزيمة جديدة مدوية.. طبعاً هذا إلى جانب أنّ صواريخ المقاومة سوف تضرب العمق الصهيوني وتشلّ الحركة في الكيان الاحتلالي.

ثانياً: يمكن القول إنّ جولة المواجهة الجديدة، بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال الصهيوني، دلّلت على تجذّر خيار المقاومة، وتنامي قدرات المقاومين الردعية، وانحيازالشعب الفلسطينيبقوة إلى جانب المقاومة وتعزّز ثقته بقدرتها على الدفاع عنه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وأنه مستعدّ لتحمّل الخسائر، على عكس المستوطنين الصهاينة، الأمر الذي يشكل هزيمة كبرى لكلّ المخططات الصهيونية والرجعية العربية التي أرادت من فرض الحصار على قطاع غزة زيادة المعاناة لدى أبنائه ودفعهم إلى الانتفاضة ضدّ فصائل المقاومة، والانحياز إلى جانب خيارالسلطة الفلسطينية بالقبول بالتخلي عن المقاومة وسلاحها.. على أنّ فشل هذه المخططات في هذه التوقيت بالذات، يوجه صفعة قوية لمشروعصفقة القرن الهادف إلى تصفية قضية فلسطين، واستطراداً للأنظمة العربية الرجعية المتخاذلة التي تعمل على محاولة تسويق هذه الصفقة الاستسلامية، وتكريس الاحتلال الصهيوني لفلسطين والاعتراف بشرعية اغتصابه لحقوق الشعب الفلسطيني والأمة في أرض فلسطين.. لكن محاولات هذه الأنظمة ومعها الإمبريالية الأميركية اصطدمت بإرادة المقاومة التي تزداد تجذراً وصلابة وقوّة وقدرة في الدفاع عن عروبة فلسطين، وحماية الحقوق المسلوبة والنضال من أجل استعادتها من المحتلين الصهاينة مهما طال الزمن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين القدس اسرائيل نتنياهو غزة الجهاد الاسلامي حماس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء