الرئيس الإيراني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس

الوقت-دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء الخميس، المواطنين الايرانيين إلى تجنب السفر والتنقل بين المحافظات، مع تفشي فايروس كورونا فيما تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس في محافظة كيلان شمال ايران بعد تماثلهم للشفاء.

وقال روحاني في رسالة نشرتها وسائل إعلام رسمية وبعثها إلى وزير الصحة سعيد نمكي “سنهزم فيروس كورونا الجديد حتماً، وأطالب المواطنين بتجنب السفر والتنقل غير الضروري”، داعياً جميع الأجهزة والمكونات في البلاد الامتثال لجميع قرارات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 26 شخصاً وإصابة 245 آخرين..

وأضاف إنه “يوافق على جميع الحالات التي وافقت عليها اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك القيود والإغلاقات المقترحة لمراكز التدريب”،مشيداً بما أسماه بـ”تفاني الأطباء والممرضات وموظفي المستشفيات في البلاد لمواجهة كورونا”.