آية الله السيد علي خامنئي في رسالة شكر إلى وزير الصحة

الوقت-ثمّن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، جهود وزير الصحة وزملائه والاطباء والممرضين وسائر الكوادر الطبية المعنية في مكافحة فيروس كورونا.
وأفاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان سماحته وجّه خلال استقباله صباح اليوم الخميس رئيس اكاديمية العلوم الطبية، الشكر الجزيل لوزارة الصحة ومساعدي الوزير والاطباء والممرضين والكوادر الطبية الاخرى والمعنيين بالشؤون الطبية في البلاد في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا وقال، ان هذه الجهود القيمة جدا ترفع مكانة الاسرة الطبية والتمريضية وقد رفعتها وسيتبعها الاجر والثواب الالهي.