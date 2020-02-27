الرئيس الأمريكي يؤكد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أميركا

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يرفع عدد المصابين إلى 60.

وفي كلمة له، قال ترامب إن الكونغرس خصص 2.5 المليار دولار لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن الأمر قد يتطلب موازنة أكبر من ذلك، وأضاف أن خطر تفشي الفيروس في بلاده متدنية جدا.

وأشار إلى أن أميركا تفقد سنويا ما بين 25 إلى 65 ألف شخص في نزلات الرشح.

وأعلن ترامب تعيين نائبه مايك بنس مسؤولا عن خطة مواجهة الفيروس.

من جانبه وزير الصحة الأميركي آلكس عازار سبق ترامب إلى الإعلان عن 15 إصابة جديدة بالكورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 60، إضافة إلى من كانوا على متن السفينة السياحية قبالة السواحل اليابانية.

وتوقع “عازار” ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، ما سيهدد الاقتصاد الأميركي، بحسب تعبيره، مبديا مخاوفه من السير نحو الأسوأ، وأن يبقى فيروس كورونا في الولايات المتحدة لما بعد الموسم الحالي.

وفي نيويورك أعلن مسؤولون وضع 83 شخصا زاروا الصين تحت المراقبة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي في بيان أصدره أمس الأربعاء أنّ أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية، في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايغو، ثبُتت إصابته بفيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشّيه في هذا البلد، مشيراً إلى أنّ هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس.

هذا وأعلن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19) إلى 53 حالة مؤكدة.

وذكر المركز، في بيان صحفي، أن أغلب حالات الإصابة الجديدة جاءت لركاب كانوا على متن سفينة /دايموند برينسيس/ السياحية، التي تم حجزها في الحجر الصحي قبالة ساحل اليابان، وعادوا مؤخرا إلى الأراضي الأمريكية.