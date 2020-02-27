شفاء 12 مصابا بفيروس كورونا في محافظة جيلان شمال إيران

الوقت-أثمرت جهود الأطباء الايرانيين في شفاء 12 مصابا بفيروس كورونا من أهالي محافظة جيلان (شمال ايران) .

وافاد المصدر من مدينة رشت مركز محافظة جيلان بأن محافظ جيلان ارسلان زارع أعلن عن إصابة 17 مواطنا من اهالي المحافظة بهذا الفيروس حتى الآن تماثل الى الشفاء 12 منهم فيما يخضع اثنان الى المراقبة الصحية وقد توفي للأسف ثلاثة أشخاص.

وكان نائب رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم المقدسة علي ابرازي قد اعلن أمس الاربعاء بان 30 مصابا بفيروس كورونا غادروا المستشفى بعد تعافيهم من المرض في هذه المدينة حتى الآن.

وقال ابرازة في تصريح للصحفيين حول عدد الافراد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا: هنالك في الوقت الحاضر 434 شخصا مشتبها باصابتهم بفيروس كورونا راقدون في مستشفيات مدينة قم.

واضاف، ان نحو 30 من المصابين قد غادروا المستشفى بعد تعافيهم من المرض لغاية الان.