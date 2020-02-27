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أخبار

همتي: سعر العملة الأجنبية سيعود إلى توازنه الهيكلي تدريجيا

الخميس 3 رجب 1441
 
 
 
 
 
همتي: سعر العملة الأجنبية سيعود إلى توازنه الهيكلي تدريجيا
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الوقت-أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان سعر العملة الاجنبية سيعود تدريجيا الى توازنه الهيكلي المتطابق مع المتغيرات الحقيقية للاقتصاد الايراني.

وفي مدونة له على الانستغرام مساء الاربعاء، اشار همتي الى استناد البعض لتصريحاته حول قرار مجموعة العمل المالي الدولية FATF وكتب: انني اراى من الضروري ان اذكر هذه النقطة وهي ان البنك المركزي مؤسسة تخصصية ومهنية تطرح آراءها وتؤكد عليها في مراكز صنع القرار واتخاذ القرار، مثلما طرحت بصراحة موقف البنك في اطار اجتماعات الحكومة والبرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

واضاف، لذا فانه مثلما بيّنت رأيي في مجمع تشخيص مصلحة النظام بناء على المصالح الوطنية فقد عملت بذات الصراحة بناء على المسؤولية والمصالح الوطنية في مواجهة الاجواء النفسية التي يثيرها الاعداء اعتمادا على قرار FATF للاضرار باقتصاد البلاد وزعزعة استقرار الاسواق.

وقال، انني اؤكد مرة اخرى بان بلادنا تمكنت الى حد كبير من ايجاد ارتباط غير قابل للحظر مع النظام النقدي والمالي في العالم خارج اطار FATF وسيواصل البنك المركزي بلا توقف جهوده بمعية سائر القطاعات الاقتصادية في مسار التسهيل المستديم لحاجات البلاد التجارية.

وتابع همتي، انه في هذا السياق تم خلال الايام الماضية عرض مئات الملايين من العملة الاجنبية اللازمة لواردات المواد الخام والمواد الوسطية للمصانع من قبل المصدرين في السوق الثانوية ولكن على اي حال فان تداعيات قرار FATF ومساعي النفعيين الانتهازيين والسماسرة قد خلقت تذبذبات غير هيكلية وغير مستقرة في سوق العملة الاجنبية.

واعتبر همتي هذه التذبذبات بانها ليست جديدة على البنك المركزي واضاف، انه بناء على التجارب السابقة والخطط التي يعتمدها البنك المركزي على اساس آلية السوق ، سيعود سعر العملة الاجنبية تدريجيا الى توازنه الهيكلي المتطابق مع المتغيرات الحقيقية لاقتصاد البلاد.

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كلمات مفتاحية :

السوق الثانوية العملة الاجنبية المركزي الايراني همتي

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