الجيش السوري يحرر عددا من القرى في ريف حماة

الوقت-أفادت المصادر اليوم الخميس أن الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حماة ويحرر عدة قرى.

واضافت المصادر أن القرى التي حررها الجيش السوري هي العنكاوي والعمقية وتل عمقية والحويجة والحواش وجسر بيت الراس وطنجرة بريف حماه.

وعلى نحو مباغت، بدأت وحدات من الجيش السوري تقدمها على محور جديد في منطقة “سهل الغاب” بريف حماة الشمالي الغربي، لتنجح خلال وقت قصير بتطهير بلدتين في المنطقة من المجموعات الإرهابية المنشرة فيها.

وافاد المصدر أن وحدات من الجيش السوري ترابط في بلدة “الحويز” شمال غرب حماة، أطلقت عملية عسكرية باتجاه بلدتي “الحواش” و”الحويجة”، منتزعة السيطرة عليهما خلال وقت قصير بعد تطهيرهما من مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الارهابية والفصائل المتحالفة معها.

واسفرت العملية المباغتة عن تدمير هياكل ودفاعات التنظيم ومقتل معظم مسلحيه وتدمير مدرعات وعربات دفع رباعي تابعة لهم.

واجبر تقدم الجيش السوري على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي واقترابه من تطويق منطقة “جبل شحشبو” بالكامل، أجبر المجموعات المسلحة المنتشرة على ذات المحور بالانسحاب من بعض قرى سهل الغاب شمال غرب حماة، لتغتنم وحدات من الجيش السوري المرابطة في المنطقة فرصة فتح محور وتحقيق تقدم سريع باتجاه بلدتي “الحواش” و”الحويجة” والسيطرة عليهما وفرار من تبقى من مسلحي التنظيم باتجاه نقطة المراقبة التركية في “شير مغار” للاحتماء بداخلها هربا من نيران الجيش السوري.