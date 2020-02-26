موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 2 رجب 1441

إخترنا لكم

اجتماع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في السعودية.. القضايا والتحديات

اجتماع وزراء اقتصاد مجموعة العشرين في السعودية.. القضايا والتحديات الوقت- عقدت قمة وزراء الاقتصاد ورؤساء المصارف المركزية لمجموعة العشرين في المملكة العربية السعودية منذ يوم السبت الماضي. حيث تزامن الانعقاد الأول لقمة هذه المجموعة منذ ترأس السعوديين مجموعة العشرين في الرياض مع التحدي الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا...

التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة الوقت- يندفع حكام الدول الخليجية بسرعة غير مسبوقة للتطبيع مع كيان العدو على جميع الاصعدة"الاقتصادية، السياسية، الرياضية، الثقافية والسياسية" ولايترك هؤلاء فرصة مواتية لاستغلال التطبيع مع "الكيان الاسرائيلي"، على الرغم انهم لايزالون ....

ما هي أبعاد زيارة المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين إلى قطر؟ بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين قادة حماس والحكومة القطرية، ودور قطر القوي في المعادلات بين حماس والکيان الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية، يبدو أن تل أبيب وفي سياق مرافقة بعض الدول العربية لإقناع حماس بالخضوع لصفقة القرن من خلال الضغط الشامل، تسعی إلى جلب الدوحة إلی جانبها في هذا الصدد.

إدلب.. معقل الهزيمة الكبرى لسياسة أردوغان الخارجية الوقت- بلغت أزمة إدلب ذروتها بعد أيام فقط من تصميم الحكومة السورية على فرض سيادتها على هذه المحافظة كونها المركز الرئيس للإرهابيين. فمن جهة ، إن الحكومة السورية ، مدعومة من روسيا ، مصممة على استعادة سيادتها على محافظة إدلب، ومن جهة أخرى ، فإن تركيا مصممة ايضاً على ابقاء هيمنة الإرهابيين على هذه المنطقة وإنشاء منطقة آمنة في تلك المحافظة على بعد 130 كيلومتراً من اقليم هاتاي التركي بأي ثمن.

خبير عسكري سوري للوقت: تحرير طريق حلب - دمشق زعزع دفاع جبهة النصرة الوقت- حول الابعاد العسكرية للتطورات الميدانية في سوريا وحلب بشكل خاص وتزامنها مع عملية ادلب، قال الخبير العسكري و اللواء المتقاعد في الجيش السوري محمد عباس في تصريح لموقع الوقت التحليلي..

أخبار

مساعد وزير الخارجية الإيراني ردا على مارك دوبوفيتز: الفرح بعذابات الناس أمر مخجل

مساعد وزير الخارجية الإيراني ردا على مارك دوبوفيتز: الفرح بعذابات الناس أمر مخجل

الوقت-ردا على مدير مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات ” الامريكية مارك دوبوفيتز ، كتب عباس عراقجي : الفرح بتفشي كورونا وماسببه من الآم للناس أمر مخجل وبعيد عن الانسانية.

الرئيس الإيراني : لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان الوقت-صرح رئيس الجمهورية : لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة، وان القرار بخصوص إغلاق أو فرض أي قيود بسبب فيروس كورونا، يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

سعيد نمكي: سيطرنا على فيروس كورونا الوقت-أكد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي عن تعبئة وتهيئة جميع الامكانيات لمقابلة فيروس كورونا لافتا الى ان شفاء عدد من المرضى من الفيروس خلال الايام الماضية يدل على سيطرتنا على هذا المرض .

قيادي في الجهاد الاسلامي : أيّ خرق لاتفاق التهدئة سيُقابل بردّ من المقاومة الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي يوسف الحساينة أن أي خرق اسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة سيقابل برد من قبل المقاومة الفلسطينية.

العدوان السعودي يرتكب 188 خرقا خلال الساعات الماضية في الحديدة الوقت-أقدمت قوى العدوان السعودي والمرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية، على ارتكاب أكثر من 188 حرقا لاتفاق التهدئة.

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية: على الاتحاد الإفريقي لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية الوقت-دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الاتحاد الأفريقي، إلى لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية.

الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات ضد روسيا الوقت-مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام آخر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة انضمام شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

موسكو ترفض القرار البريطاني ضد اليمن لهذا السبب الوقت-أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، سبب امتناعه عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العدو يستغل قضية كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على إيران الوقت-أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بان العدو يستغل قضية فيروس كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على ايران.

وزير الخارجية الإيراني: أميركا وفضلا عن عدم محاربة “داعش” اغتالت العدو الأول له الوقت-أشار وزير الخارجية الايراني الى اعترافات الرئيس الاميركي بأن القوات الاميركية متواجدة في سوريا من اجل النفط، مؤكدا ان اميركا ليس فقط لم تحارب “داعش” بل انها اغتالت كذلك الفريق الشهيد سليماني الذي كان العدو الاول لـ”داعش”.

أردوغان: مقتل جنديين تركيين في ليبيا الوقت-أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين تركيين اثنين في ليبي

رجل أعمال: السعودية والإمارات دفعت مئات الملايين لترامب

جنرال إسرائيلي: نحن فاشلون في غزة وحماس لم تعد مردوعة الوقت-تواصلت ردود الفعل الإسرائيلية حول التصعيد الحاصل ضد قطاع غزة، وسط توجيه اتهامات قاسية

حساب "معتقلي الرأي": اعتقال الإعلامي السعودي داوود الشريان الوقت-ذكر حساب "معتقلي الرأي" أن هناك أنباء عن اعتقال الإعلامي السعودي البارز

السفارة الروسية بواشنطن: مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية مجرد تكهنات الوقت-أعربت السفارة الروسية في واشنطن عن قلقها العميق إزاء مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات التمهيدية في

الهند: 5 قتلى و90 إصابة في اشتباكات بشأن قانون الجنسية الجديد الوقت-قال راجيش كالرا المراقب الطبي بمستشفى جورو تيج بهادور الهندية، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص على الأقل

البيت الأبيض يطلب 2.5 مليار دولار من الكونغرس لمكافحة "كورونا" الوقت-قالت المتحدثة باسم إدارة الميزانية في البيت الأبيض، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الإدارة ترسل خطة

الرئيس الإيراني يعرب عن شكره لجهود معالجة وتطويق الفيروس الوقت-قدم الرئيس الإيراني شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها الاطباء والكوادر الطبية في مستشفيات البلاد لمعالجة المصابين بفيروس الكورونا وتطويق انتشاره معربا عن أمله في ان تتمكن الخلية الوطنية بقيادة وزير الصحة من السيطرة والقضاء على فيروس كورونا في اسرع وقت وباقل الخسائر.

المقاومة ترد على العدوان الصهيوني… والاحتلال يواصل تهديد غزة الوقت-تواصل طائرات الاحتلال اليوم الاثنين عدوانها على قطاع غزة، حيث قصفت عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب و وسط قطاع غزة.

في غارة للاحتلال على دمشق…الجهاد تنعي اثنين من المجاهدين ارتقيا في سوريا الوقت-نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري “سرايا القدس”، الشهيدين المجاهدين سليم أحمد سليم “24 عامًا”، وزياد أحمد منصور “23 عامًا”.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

العدوان السعودي يرتكب 188 خرقا خلال الساعات الماضية في الحديدة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العدو يستغل قضية كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على إيران

إلى أين يمضي التوتر بين فصائل المقاومة والكيان الإسرائيلي؟

وزير الخارجية الإيراني: أميركا وفضلا عن عدم محاربة “داعش” اغتالت العدو الأول له

المظاهرات الشعبية في كردستان العراق.. الخلفيات والأهداف

قيادي في الجهاد الاسلامي : أيّ خرق لاتفاق التهدئة سيُقابل بردّ من المقاومة

زيارة الرئيس الأمريكي إلى الهند.. ما الذي يبحث عنه ترامب في أحمد آباد؟

الرئيس الإيراني : لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية: على الاتحاد الإفريقي لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية

الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا

موسكو ترفض القرار البريطاني ضد اليمن لهذا السبب

سعيد نمكي: سيطرنا على فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات ضد روسيا

من هو "أبو فدك" خليفة الشهيد المهندس؟

المفاوضات التركية الروسية حول إدلب.. الإخفاقات والأسباب

رئيس مجلس الشورى الإسلامي : المشاركة الواسعة في الانتخابات تجهض مخططات أمريكا

مجموعة إسرائيلية في سباق للدراجين في دبي!

ما هي أبرز السيناريوهات التي قد تواجه تركيا في "إدلب" السورية؟

شفاء أول حالة لمريض مصاب بفيروس كورونا في طهران

الإمارات؛ ملاذ الفاسدين ومركز غسيل الأموال في العالم

المظاهرات الشعبية في كردستان العراق.. الخلفيات والأهداف

الكذبة الكبرى التي قيلت لشعوب العالم حول كورونا

سوريا: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان خارجي... أمريكا منزعجة من عودة الحياة إلى مطار حلب!

سلامة: المفاوضات بين الأطراف الليبيية استؤنفت من دون أي تدخل خارجي

"تنوفا": هل تشعل صراعاً صامتاً بين الأجهزة الإسرائيلية؟

الائتلاف الأصولي يفوز بمقاعد طهران في الانتخابات التشريعية وفق النتائج الأولية

التطبيع الإماراتي من بوابة الرياضة

إزاحة الستار عن أربع منظومات دفاعية جديدة.. هل ستغيّر هذه المنظومات مسار المعركة على الساحة اليمنية ؟+ صور

شعارات المتظاهرين العراقيين.. هل هي رسالة من بغداد إلى البيت الأبيض؟ + صور

صفقة القرن.. الاختبار الأصعب للقادة العرب

لقاء "بوتين" مع "محمود عباس" وأبرز المخاوف والآمال

صفقة القرن وحق فلسطين الضائع في غياهب الصمت العربي

ما هو دور الإدارة الأمريكية في حذف صور الجنرال سليماني من إنستغرام؟

سياسي روسي: أمريكا وراء تفشي فيروس كورونا

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة.. خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

كيف تمكّنت صواريخ "أنصار الله" خلال الفترة الماضية من تسجيل رقم قياس عالمي؟

ما هي المفاجأة الكبيرة التي أعدّها الجيش السوري للجماعات الإرهابية في "إدلب" ؟

المقاومة الأمريكية لإخراجها من العراق عبر بعض التحركات في المناطق السنية

وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب

زيارة رئيسة السي آي إيه إلى الضفة الغربية..محمود عباس تحت شفرة مقصلة الخيانة أو العزل

الرّد السوري الحاسم على تحركات أنقرة في شمال سوريا

طالبان واستهداف المقاتلات العسكرية.. لماذا لم تعد السماء الأفغانية آمنة للطائرات الأمريكية؟ + صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مساعد وزير الخارجية الإيراني ردا على مارك دوبوفيتز: الفرح بعذابات الناس أمر مخجل

الأربعاء 2 رجب 1441
 
 
 
 
 
مساعد وزير الخارجية الإيراني ردا على مارك دوبوفيتز: الفرح بعذابات الناس أمر مخجل
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-ردا على مدير مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات ” الامريكية مارك دوبوفيتز ، كتب عباس عراقجي : الفرح بتفشي كورونا وماسببه من الآم للناس أمر مخجل وبعيد عن الانسانية.

وفي تغريدة له على تويتر كتب مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي : إن ارتياح رئيس اللوبي الصهيوني في امريكا (أف دي دي) لانتشار فيروس كورونا في إيران وتقلص الصادرات الايرانية غير النفطية وسعادته لمعاناة الايرانيين من هذا الفيروس امر مخجل حقا وبعيد عن الانسانية.

واضاف : على الأقل أن مارك دوبوتيز أدرك أن الحظر الاقتصادي الامريكي لم يكن له اي تأثير ، وأن تأثيره أقل من كورونا.

وكان رئيس اللوبي الصهيوني قد أعرب عن ارتياحه لظهور فيروس كورونا في ايران وقال ان هذا الفيروس حقق ما لم يحققه الحظر الامريكي من التأثير على صادرات ايران غير النفطية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دوبوفيتز عراقجي فيروس كورونا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء