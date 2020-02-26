سعيد نمكي: سيطرنا على فيروس كورونا

الوقت-أكد وزير الصحة الايراني سعيد نمكي عن تعبئة وتهيئة جميع الامكانيات لمقابلة فيروس كورونا لافتا الى ان شفاء عدد من المرضى من الفيروس خلال الايام الماضية يدل على سيطرتنا على هذا المرض .

ولفت الوزير نمكي في تصريح متلفز له اليوم الاربعاء الى ان الوزارة تعارض اي حجر صحي لانه امر غير علمي مضيفا القول : نحن نثق بشعبنا في الالتزام بتوجيهاتنا و نرجو من المواطنين ان يساعدونا في مكافحة الفايروس عبر الالتزام بتعليمات وزارة الصحة .

واشار الى ان كافة القرارات الخاصة بعودة الفعاليات الدراسية والامور الاخرى تعود للجنة مكافحة فيروس كورونا وتابع : نأمل بالسيطرة على فيروس كورونا بالكامل خلال اقرب فرصة ممكنة .

واضاف اننا مستمرون بابلاغ شعبنا بكافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا لاعطائهم المعلومات الموثوقة مؤكدا بالقول : صحة الشعب الايراني اولوية بالنسبة لنا .