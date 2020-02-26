وزير الخارجية الإيراني: أميركا وفضلا عن عدم محاربة “داعش” اغتالت العدو الأول له

الوقت-أشار وزير الخارجية الايراني الى اعترافات الرئيس الاميركي بأن القوات الاميركية متواجدة في سوريا من اجل النفط، مؤكدا ان اميركا ليس فقط لم تحارب “داعش” بل انها اغتالت كذلك الفريق الشهيد سليماني الذي كان العدو الاول لـ”داعش”.

ولفت محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، الى ان تواجد اميركا في سوريا هو فقط من اجل نهب نفط هذا البلد، وان القوات الاميركية ليست فقط لم تحارب “داعش”، بل انها أدخلت السرور على داعش باغتيالها العدو رقم واحد للدواعش الارهابيين.

وصرح ظريف في تغريدته: ان دونالد ترامب اعترف بشيء نعرفه جميعا: أن القوات الاميركية متواجدة في سوريا من اجل النفط. كما انه اعترف بأن ايران تحمل الكراهية لـ”داعش”، وتقبل بأن بامكان سوريا وروسيا وايران ان تحارب “داعش”؛ ولكن الولايات المتحدة ليس فقط لم تحارب “داعش”، بل انها وبكل جبن، اغتالت العدو رقم واحد لـ”داعش”، الامر الذي احتفل به اذيال ترامب و”داعش” فقط.