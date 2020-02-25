البيت الأبيض يطلب 2.5 مليار دولار من الكونغرس لمكافحة "كورونا"

الوقت-قالت المتحدثة باسم إدارة الميزانية في البيت الأبيض، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الإدارة ترسل خطة تمويل إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الكونغرس، لتسريع عملية تطوير اللقاحات، ودعم التحضير والاستجابة، وشراء المعدات والإمدادات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت، يوم أمس الإثنين، أن البيت الأبيض ينوي تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع تسارع انتشاره في العالم.

وقالت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت في مذكرة وجهتها إلى الكونغرس 1.8 مليار دولار لنفقات طارئةـ، ويشمل الطلب تمويلاً جديداً بقيمة 1.25 مليار دولار لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، ونقل 535 مليون دولار إضافية كانت مخصصة أساساً لمكافحة فيروس إيبولا.

كما أشارت إلى أن الأموال ستخصص لمجالات بينها تجارب المختبرات والحجر الصحي والبحث وتطوير لقاحات، وكذلك دعم الدول التي تواجه الوباء.

هذا وقال الديموقراطيون إن هذا الطلب "ضعيف جداً"، وبدورها قالت لجنة الاعتمادات المالية في مجلس النواب حيث يشكل الديموقراطيون أغلبية، في بيان إنه مبلغ "غير كاف".