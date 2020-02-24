المقاومة ترد على العدوان الصهيوني… والاحتلال يواصل تهديد غزة

الوقت-تواصل طائرات الاحتلال اليوم الاثنين عدوانها على قطاع غزة، حيث قصفت عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب و وسط قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين قصفها للمستوطنات الصهيونية في غلاف غزة، برشقات صاروخية، و ذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل.

و كانت سرايا القدس، تبنت ظهر اليوم الاثنين مسؤوليتها عن قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية، رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال الشهيدين زياد منصور وسليم سليم.

فيما أفادت قناة 12 العبرية بسقوط صاروخ على مصنع في شاطئ مدينة عسقلان.

يذكر أن السرايا القدس، أوضحت في بيان صحفي أنها على استعدادها للتصدي لأي عدوان، مشيرة الى أنه إذا تمادى العدو فإنها سترد بكل قوة واقتدار.