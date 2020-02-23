وزير الدفاع اليمني: عام 2020 هو عام الدفاع الجوي

الوقت-قال وزير الدفاع اليمني في صنعاء، محمد ناصر العاطفي، إن عام 2020 هو عام "الانتصارات وعام التطوير والارتقاء بأسلحة توازن الردع الاستراتيجية".

وأضاف العاطفي خلال افتتاح "معرض الشهيد عبد العزيز المهرم - لصواريخ منظومة الدفاع الجوي"، أن "عام 2020 هو عام الدفاع الجوي"، مشدّداً على أنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه سماء اليمن محرّمة على طيران العدوان".

وتابع: "القوات المسلحة ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن هذا البلد وكرامته وسيادته".

وأزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الستار عن أربع منظومات صاروخية للدفاعات الجوية.

وقال المشاط "إن المنظومات الدفاعية الجديدة ستغير مسار المعركة مع العدوان، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطورًا وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية"، مشيراً إلى أنه "وجدنا ما يبعث على الفخر والاعتزاز في هذا المعرض وترسخت لدينا حقيقة أن طموح اليمنيين يناطح السحاب".

بدورها، قالت وكالة "سبأ" في صنعاء إن المنظومات الجديدة للدفاع الجوي هي (ثاقب واحد واثنان وثلاثة وفاطر واحد) التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.