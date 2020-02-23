المقاومة الفلسطينية تطلق أكثر من 20 صاروخاً نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، عن سماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وقالت إن دوي الانفجارات ناتج عن محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة، مؤكداً "استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة".

وتابعت: "المقاومة أطلقت أكثر من 20 صاروخاً نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، موضحاً أن "عسقلان هي أكثر مستوطنة تعرضت لصواريخ المقاومة".

بدورها، لفتت وسائل الإعلام إسرائيلية، إلى أنه تم "إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان ومنطقة غلاف غزة"، مؤكدةً "إطلاق أكثر من 20 صاروخاً من غزة فيما نفذت القبة الحديدية 5 عمليات اعتراض".

وتحدثت وسائل الإعلام إسرائيلية، عن "فتح الملاجئ وإلغاء الأنشطة العامة في مستوطنة عسقلان".

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الصهيونية مساء اليوم".

وأكدت في بيان أنها "تأتي رداً على اغتيال الشهيد المجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده"، مشيرةً إلى أنه "سنرد على أي عدوان إسرائيلي... وإن عدتم عدنا".

من جهتها، باركت حركة "الجهاد الاسلامي"، "الرد الذي نفذته المقاومة رداً على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح اليوم بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه الطاهر".

وأكدت الحركة في بيان أن "المقاومة جاهزة وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه"، مشددةً على "استعدادها للرد عليه".

وكان المتحدث باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أبو حمزة، قال إن "استهداف الاحتلال لأحد مجاهدينا (محمد علي حسن الناعم) داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

واستشهد شاب فلسطيني وجرح أربعة باستهداف قوات الاحتلال مجموعة مواطنين عن سياج غزة الفاصل صباح اليوم الأحد.

قوات الاحتلال كانت قد استهدفت مجموعة شبان بقذيفة مِدفعية اُستشهِدَ على أثر ذلك واحد منهم وجرح آخَر.