بن سلمان يسعى الى إعادة سعود القحطاني إلى الواجهة مجدداً!

الوقت-تسعى الرياض لإعادة المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إلى الواجهة؛ بعدما برأته النيابة العامة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونشر مدير الهيئة العامة للترفيه والصديق المقرب من ولي العهد السعودي، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو على حسابه على "تويتر" يتضمن قصيدة ألفها القحطاني وغناها الفنان الإماراتي من أصل حضرمي يمني، علي بن محمد، للاحتفال بقرار تبرئته من عملية الاغتيال، واصفاً إياها بأجمل قصيدة.

وتحتوي القصيدة على الكثير من عبارات المديح للقضاء السعودية، واتهامات لعدد من وسائل الإعلام القطرية بشن حملات معادية للسعودية، إلى جانب انتقادات لتاريخ الجمهورية التركية.

وبدا لافتاً أن القصيدة بالأصل تناقلها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، في ديسمبر الماضي، لكن إعادة نشرها من قبل آل الشيخ مؤخراً يثير التساؤل حول ما إن كانت بداية للترويج لإعادة شخصية القحطاني للواجهة.

وكان القحطاني المعروف بأنه من "أدار عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي"، من الأسماء البارزة في بلاده بسبب علاقاته المتينة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أنه أُعفي من مهامه كمستشار بعد حادثة اغتيال خاشقجي، بتاريخ 2 أكتوبر 2018، في قنصلية السعودية بإسطنبول.

وبدأ القحطاني بالابتعاد عن الأنظار بعد إعفائه من مهامه، لكن النيابة العامة السعودية أصدرت قرار تبرئته من عملية الاغتيال أواخر 2019، ما جعله يحاول العودة مجدداً إلى الصفوف الأمامية.

وكانت النيابة العامة في السعودية أعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين بالسجن لفترات يصل مجملها إلى 24 عاماً.