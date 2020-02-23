إردوغان يعلن عن قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا لبحث الوضع في إدلب

الوقت-أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس السبت، عن قمة في الخامس من آذار/مارس مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا لبحث الوضع في محافظة إدلب.

وقال إردوغان في خطاب متلفز "سنجتمع في الخامس من آذار/مارس"، وذلك بعد مشاورات هاتفية، أمس الجمعة، مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للبحث في عقد قمة رباعية حول سوريا بغرض وقف المعارك وإنهاء الأزمة الإنسانية. لكن الرئيس التركي لم يحدد مكان انعقاد القمة.

وكان الرئيس الفرنسي قال، يوم الجمعة، "علينا أن نعقد اجتماعاً في أقرب وقت مع ألمانيا وروسيا وتركيا".

ورفضت روسيا، يوم الأربعاء، أن يصدر مجلس الأمن الدولي بياناً يطالب فيه بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي في شمال غرب سوريا، بناء على اقتراح فرنسا.

وكان الرئيس التركي هدد بضرب الجيش السوري "في كل مكان"، في حال تعرض الجنود الأتراك لأذى.