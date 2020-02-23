"بطلبٍ من نتنياهو".. ليبرمان: رئيس "الموساد" وقائد المنطقة الجنوبية زارا قطر

الوقت-كشف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن كلاً من رئيس "الموساد" يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية هرتسي هاليفي، زارا قطر بأمرٍ من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأضاف ليبرمان خلال مقابلة مع "القناة 12" أن كوهين وهاليفي، وبطلبٍ من نتنياهو "توسلا الدوحة من أجل مواصلة ضخ الأموال إلى حماس بعد 30 آذار/مارس".

وأشار ليبرمان إلى أن "القطريين أعلنوا أنهم سيوقفون ضخّ الأموال بعد 30 آذار/مارس"، مشدداً على أنها "معلومات موثوقة".

وبينما قال إن "المصريون والقطريون غاضبون على "حماس" وقرروا قطع كل الاتصالات معهم"، لفت ليبرمان إلى أنه "فجأة يأتي نتنياهو بصفة محامي عن "حماس" ليضغط على مصر والقطريين من أجل التعامل معهم وكأنهم منظمة من أجل حماية البيئة"، على حدِّ قوله.

وتابع: "هذه ببساطة سياسة استسلام أمام الإرهاب".

ورأى أن نتنياهو ينافس "ليس من أجل تشكيل حكومة وإنما إبرام صفقة مع الادعاء العام"، مشيراً إلى أنه "يٌجري اتصالات لإبرام صفقة قبل الانتخابات".

وأكد ليبرمان أن "كل منافسات نتنياهو هي لتحسين وضعه بين 2 و17 آذار/مارس المقبل وإنهاء وضعه القانوني مع الحد الأدنى من الأضرار"، معتبراً أنه "حان الوقت لأن ينهي نتنياهو حياته السياسية".