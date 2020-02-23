مجموعة إسرائيلية في سباق للدراجين في دبي!

الوقت-أعلنت الأكاديمية الإسرائيلية للدراجات الهوائية "يسرائيل ستارت أب نيشن"، "Israel Startup Nation"، يوم أمس السبت، مشاركتها في أكبر سباق دراجات في الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، غدًا الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن المتسابق الإسرائيلي عومر غولدشتاين (23 سنة)، سيمثل المجموعة في طواف الدراجات العالمي في الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر غولدشتاين، أول إسرائيلي يشارك في مسابقة الدراجات الهوائية في دولة عربية ليس لها علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فإن غولدشتاين سيدخل إلى الإمارات بجواز سفره الإسرائيلي وسيتم تأمين المجموعة من قبل قوات الأمن الإماراتية.

ونهضت مجموعة "Israel Startup Nation" التي يتكون نصف دراجيها من إسرائيليين والنصف الآخر من كنديين وأستراليين و وكولومبيين، هذا العام كواحدة من أكبر 19 فريقاً حول العالم.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل الفريق الإسرائيلي في دولة عربية في الخليج. وستنطلق الدورة الثانية من طواف الإمارات الأحد 23 شباط/فبراير وتتواصل حتى 29 من الشهر نفسه، وهو الحدث الكبير الذي ينطلق من دبي وينتهي في أبوظبي بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة من أبرز ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين.

وقال غولدشتاين: "إن التنافس في دولة الإمارات العربية المتحدة في زي الفريق، هو لحظة رائعة ومثيرة لم تعد تعتبر حلماً بل أصبح حقيقة. سأركز على شيء واحد فقط، وهو مساعدة الفريق في تحقيق النصر".

وبدوره، قال مسؤول المجموعة سيلفان آدمز: "تعد مشاركتنا في هذا السباق تعبيراً مثالياً عن قدرة الرياضة على المساهمة في السلام والصداقة، وهي واحدة من أهدافنا كفريق واحد وأنا سعيد وفخور بأننا منحنا هذه الفرصة".

ووصلت المجموعة، الجمعة، إلى دبي، واستقبلت بحفاوة من قبل رجال الإتحاد.

وبدأ أعضاء المجموعة بالتدريبات الكاملة على الطرقات في ضواحي دبي بعد ساعات من الهبوط، وهم يرتدون البدلة الإسرائيلية مع شعار المجموعة ومكتوب عليها " إسرائيل" بخط كبير.

وفوجئت مجموعة من دراجين الإماراتيين بالمجموعة في البداية من المشهد غير العادي للمجموعة الإسرائيلية، لكن في نهاية الأمر طلب بعضهم أن يأخذ صورة مشتركة.

ويمثّل السباق في مراحله السبع، رحلة سياحية على مدار سبعة أيام ليس فقط للدرّاجين العالميين المشاركين بل أيضا للجمهور والمتابعين على شاشات الفضائيات، بالإضافة إلى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل نقل الطواف على الهواء مباشرة.