توازن الردع الثالثة: أبعاد ودلالات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 27 جمادي الثاني 1441

إخترنا لكم

ساندرز أو متلازمة الديمقراطيين.. کيف جلب اليهودي الوحيد الحظ لترامب؟

ساندرز أو متلازمة الديمقراطيين.. کيف جلب اليهودي الوحيد الحظ لترامب؟ الرجل الذي يسمي نفسه علناً بأنه ديمقراطي اشتراكي، في غياب الوحدة الحزبية، زاد من فرصه في الترشح للجولة الثانية من الانتخابات الأمريكية، لكن في الوقت نفسه زاد من حظوظ ترامب للاحتفاظ بمفاتيح البيت الأبيض.

المفاوضات التركية الروسية حول إدلب.. الإخفاقات والأسباب لم تحقق الجولات الأربع للمحادثات التركية مع الجانب الروسي في أنقرة وموسكو، والتي بدأت حول إدلب الأسبوع الماضي، نجاحًا كبيرًا. وركزت الجولات الأربعة الماضية على دراسة سبل إحلال السلام في إدلب ودفع عجلة العملية السياسية في سوريا، وهي نفسها اهداف محادثات سوتشي وأستانة الذي يؤكد عليه الجانب التركي كثيرًا.

الزحف نحو التطبيع.. السعودية في المقدمة الوقت- كان قطار التطبيع مع الدول العربية يسير على حدود المملكة السعودية، وانتشرت الكثير من الشائعات خلال الاعوام القليلة الماضية عن رغبة المملكة في التطبيع مع العدو الصهيوني وتوجهها نحو هذا الامر وفقا للرؤى السياسية الجديدة للمملكة، ولكن لم ...

قطر؛ التطبيع في الوقت القاتل الوقت- لم يذكر اسم قطر على الاطلاق خلال الفترة الماضية ضمن موجة "التطبيع الجديدة" التي تنتهجها دولا عربية وخاصة الخليجية منها مع كيان العدو الاسرائيلي، وكانت قطر تروج لنفسها باستمرار بأنها داعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه ضد الانتهاكات ...

العمید "أمين حطيط" للوقت: تركيا عاجزة عن تنفيذ تهديدها ضد الجيش السوري الوقت- أكد الكاتب والخبير في الشؤون العسكرية الاستراتيجية "امين حطيط"، أن تركيا عاجزة عن تنفيذ تهديدها ضد الجيش السوري، منوها الى ان أنقرة تحاول ان تنتزع شيئاً يحفظ لها ماء الوجه.

أخبار

ألمانيا تصدم السعودية والسبب في الخبر؟!

ألمانيا تصدم السعودية والسبب في الخبر؟!

الوقت-طلبت ألمانيا من السعودية وقف التصعيد في اليمن، واستئناف المحادثات المباشرة مع

سلامة: المفاوضات بين الأطراف الليبيين استؤنفت من دون أي تدخل خارجي الوقت-أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عودة رئيس حكومة الوفاق إلى مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية.

سريع يعلن استهداف "أرامكو".. وعبد السلام: العدو سيدفع الثمن الوقت-أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن قوتها الصاروخية وسلاحها الجوي المسير نفذا "عملية توازن الردع الثالثة" في العم

إردوغان في اتصالٍ مع بوتين: "سوتشي" شرط للتسوية في إدلب الوقت-أعلنت الرئاسة التركية، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ح

بالصورة... كاريكاتير ساخر للوموند ينتقد ابن سلمان وبيع السلاح للسعودية الوقت-نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، كاريكاتير ساخرا، ينتقد استمرار بيع السلاح إلى السعودية

سابقة تاريخية.. حاخام اسرائيلي في قصر ملك السعودية! الوقت-استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، لأول مرة في تاريخ السعودية، حاخاماً إسرائيلياً بشكل علني في إطار تزايد

اخر تطورات فيروس كورونا في الصين الوقت-قالت لجنة الصحة الصينية إنها سجلت 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكّدت

بوتين يؤكّد ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لتحييد الخطر الإرهابي في سوريا الوقت-أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لتحييد الخطر الإرهابي في سوريا. بيان الكرملين أشار

قطر تتهم السعودية بعرقلة مشاركتها في اجتماع خليجي عن "كورونا" الوقت-اعتبرت قطر أنّ السعودية سمحت للنزاع الدبلوماسي بينهما بعرقلة اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن فيروس كورونا.

حفتر: عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج مستمرة في خرق الهدنة وصبرنا بدأ ينفد الوقت-أكد قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر أن الصبر بدأ بالنفاذ لعدم

11 أمريكيا ينقلون فيروس "كورونا" من سفينة "أميرة الألماس" إلى أمريكا الوقت-أكد مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة إصابة 11 أمريكيا بفيروس "كورونا"، كانوا

اليونيسف: مقتل 19 طفلاً بغارات لتحالف السعودية في اليمن الوقت-أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف)، مقتل 19 طفلاً في الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي

هيئة "الحشد الشعبي" تعيّن "أبو فدك" خلفاً للشهيد المهندس الوقت- أفادت مصادر عراقية، أن هيئة "الحشد الشعبي" قررت تعيين أبو فدك المحمداوي

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على خمسة إيرانيين

بلومبرغ: واشنطن قد ترسل منظومة "باتريوت" لأنقرة لاستخدامها في إدلب الوقت-أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن "أميركا قد ترسل منظومة باتريوت الدفاعية

انطلاق انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة في إيران وسماحة السيد علي الخامنئي اول المقترعين الوقت-انطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات مجلس الشورى الإيرانية في دورتها الحادية عشرة، وتجري

إيران تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الوقت-أكد مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا وهاب زادة عن تسجيل 3 حالات جديدة لاصابة بفيروس كورونا في البلاد.

الخارجية الايرانية: الانتخابات هي صوت الشعب الإيراني الوقت-قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، بأن الانتخابات هي صوت الشعب الإيراني.

مستشار قائد الثورة الإسلامية: المشاركة الشعبية القصوى في الانتخابات تضمن أمن واقتدار البلاد الوقت-أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية، يوم الخميس، وضمن أبناء الشعب الايراني الى المشاركة في الانتخابات وانتخاب الاشخاص اللائقين، أن مشاركة الشعب القصوى في الانتخابات تضمن امن واقتدار البلاد.

رئيس السلطة القضائية الإيرانية : البرلمان القوي يضمن مستقبل البلاد الوقت-أعلن رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، ان البرلمان القوي يضمن مستقبل البلاد من حيث التشريع والاشراف على الاجهزة التنفيذية، داعيا الشعب الى المشاركة في الانتخابات.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اخر تطورات فيروس كورونا في الصين

إردوغان في اتصالٍ مع بوتين: "سوتشي" شرط للتسوية في إدلب

ساندرز أو متلازمة الديمقراطيين.. کيف جلب اليهودي الوحيد الحظ لترامب؟

سلامة: المفاوضات بين الأطراف الليبيين استؤنفت من دون أي تدخل خارجي

حفتر: عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج مستمرة في خرق الهدنة وصبرنا بدأ ينفد

روسيا تمنع مجلس الأمن من إقرار وقف إطلاق النار بإدلب

قطر تتهم السعودية بعرقلة مشاركتها في اجتماع خليجي عن "كورونا"

أمريكا تستفز فنزويلا لإعادة الديمقراطية!

سابقة تاريخية.. حاخام اسرائيلي في قصر ملك السعودية!

بالصورة... كاريكاتير ساخر للوموند ينتقد ابن سلمان وبيع السلاح للسعودية

سريع يعلن استهداف "أرامكو".. وعبد السلام: العدو سيدفع الثمن

11 أمريكيا ينقلون فيروس "كورونا" من سفينة "أميرة الألماس" إلى أمريكا

المفاوضات التركية الروسية حول إدلب.. الإخفاقات والأسباب

ألمانيا تصدم السعودية والسبب في الخبر؟!

رئيس مجلس الشورى الإسلامي : المشاركة الواسعة في الانتخابات تجهض مخططات أمريكا

العمید "أمين حطيط" للوقت: تركيا عاجزة عن تنفيذ تهديدها ضد الجيش السوري

وفود يهودية في الرياض.. هل حان التطبيع العلني؟

الزحف نحو التطبيع.. السعودية في المقدمة

مؤتمر ميونيخ الأمني: من خطة "هرمز" للسلام إلى حرب القوى

اشتباكات بين قوات سعودية ومواطنين في المهرة اليمنية

أزمة في الحكومة الاتحادية الألمانية.. هل تنجو ميركل من فخ اليمين؟

هل تتمكن "إسرائيل" من تنفيذ خططها ابتداءً من رسم خرائط جديدة؟

لماذا تبحث السعودية عن رفع حظر بيع الأسلحة لها؟

الاتحاد الأوروبي سيبدأ مهمّة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

الخارجية الإيرانية: كلما هُزم التحالف السعودي بساحات القتال يرتكب جرائم مروعة

أردوغان: الحكومة السورية بدأت بمحاصرة نقاط مراقبتنا ولا يمكننا الصمت إزاء ذلك

مراجع الدين بقم المقدسة يحثّون على المشاركة في الانتخابات

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب

لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية تتهم ترامب بخداع المواطنين في تسويغه اغتيال سليماني

تأثير انتصارات "أنصار الله" على المعادلات في جنوب اليمن.. هل باتت نهاية الوجود السعودي في الجنوب وشيكة؟

هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟

شعارات المتظاهرين العراقيين.. هل هي رسالة من بغداد إلى البيت الأبيض؟ + صور

الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية

سياسي روسي: أمريكا وراء تفشي فيروس كورونا

كيف تمكّنت صواريخ "أنصار الله" خلال الفترة الماضية من تسجيل رقم قياس عالمي؟

خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة.. خطوة إلى الأمام لكنها فشل في التنفيذ

تطوّرات هذه الأيام في إدلب وخيارات أردوغان

زيارة رئيسة السي آي إيه إلى الضفة الغربية..محمود عباس تحت شفرة مقصلة الخيانة أو العزل

لماذا تبحث السعودية عن حلّ سياسي في اليمن؟

"القناة 12": هجوم إلكتروني كبير تعرض له مطار بن غوريون!

فيروس "صفقة القرن" يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات

"محمد توفيق علاوي".. الرؤى السياسية والخطط الإصلاحية

معركة "نهم" اليمنية.. كيف تمكّن "أنصار الله" من التقدّم شرقاً نحو محافظة "مأرب"؟ + صور

مجلس الشيوخ الأمريكي يوجّه صفعة لـ"ترامب" والقلق يخيّم على الكونغرس بسبب تعطّش قادة البيت الأبيض للحروب

نتنياهو تمهيداً لزيارة واشنطن: خطة سلام ترامب ستكون تاريخية وهي فرصة لن تتكرر

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

توازن الردع الثالثة: أبعاد ودلالات

السبت 27 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
توازن الردع الثالثة: أبعاد ودلالات

مواضيع ذات صلة

تراجع حاد لعائدات النفط السعودية بعد هجمات أرامكو

وول ستريت جورنال: الامارات أكثر المستفيدين من هجمات أرامكو!

عملية "أرامكو" والصدمة الثانية التي تضرب السعودية.. ما الحدث الذي وقع قبل 40 عاماً وتكرّر مرة أخرى؟

أرامكو: هل رمى ابن سلمان الكرة في ملعب أبيه؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد أيّام على المجزرة التي ارتكبها التحالف السعودية في محافظة الجوف اليمنية إثر إسقاط القوات اليمنية طائرة تورنيدو تابعة له، أعلن المتحدثُ الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن “تنفيذ عملية توازن الردع الثالثة في العمق السعودي”.

وقد أوضح العميد سريع في بيان صادر عن القوات المسلّحة اليمنيّة أنّه “بعون من الله تعالى نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية توازن الردع الثالثة في العمق السعودي بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى”.

وأوضح سريع أن “عملية توازن الردع الثالثة استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة اخرى في ينبع وأصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله”، وأكد أن “العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم العدوان والتي كان آخرها جريمة الجوف”، وتوعد “النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا”.

لم تعقّب شركة أرامكو على إعلان استهداف منشآتها فب مدينة ينبع الساحلية، وهو أمر معتاد تمارسه السعودية في إطار التعتيم على الضربات النوعيّة التي تتلقّاه، لكن حجم الضربة من جهة، وعمليات التصوير العفوية التي ينقلها السعوديون من جهة أخرى، تؤدي إلى فشل التعتيم السعودي الذي يعدّ أبرز دلالة على قوّة العمليّة.

تأتي عملية توزان الردع الثالثة التي استهدفت شركة أرامكو في ينبع الساحلية، بعد توازن الردع الأولى التي استهدفت   ، وتوازن الردع الثانيّة التي استهدفت بقيق وخريص، لتحمل معها جملة من الرسائل الاقتصاديّة والسياسيّة، وهنا نشير إلى التالي:

أولاً: لا شكّ أنّ عملية استهداف العمق السعودي يعدّ رد طبيعي ومشروع على استمرار العدوان والحصار، وكذلك ردّاً على المجازر التي تستهدف المدنيين، ليس آخرها المجزرة التي حصلت في محافظة الجوف اليمنية وراح ضحيتها 32 شهيداً بينهم أطفال. هذا ما أوضحه رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام، موضحاً في تغريدة له أن "عملية استهداف عمق مملكة العدوان بقصف شركة أرامكو في ينبع تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار، واستمرار ارتكاب الجرائم وآخرها جريمة المصلوب بمحافظة الجوف". وأضاف أن" شعبنا اليمني لن يتخلى عن حق الرد ولن يسمح للعدو أن يستبيح الدم دون تدفيعه الثمن".

ثانياً: يهدف التحوّل النوعي الجديد لرفع مستوى الضغط على السعودية لوقف عدوانها.العملية تضمّنت استخدام 12 طائرة مسيّرة من طراز صماد 3 أثبتت فاعليتها في الميدان ومسرح العمليات العسكرية، في حين ان الصواريخ المستخدمة عالية الدقّة قدس وذوالفقار أثبت مجدداً ما هو مؤكد، أي فشل الدرع الصاروخي والباتريوت الأمريكي في صدّها. السعودية التي تدفع مليارات الدولار لاستيراد المنظومات الصاروخيّة تدرك جيداً عدم فاعليتها في صدّ الصواريخ اليمنية المجنّحة، وبالتالي هي اليوم أمام خيارين: إما وقف العدوان، أو تلقّي المزيد من هذه الصواريخ.

ثالثاً: يعيش النظام السعودي حالة من الخوف والهلع، لا يعلم بالقادم في حالة استمرّ في عدوانه، فهل سنكون بعد أيام أمام توازن ردع رابع؟ لا ندري توقيته، ولكن ما هو مؤكد أن استمرار العدوان والمجازر تعني تعزيز القدرات اليمنية، لاسيّما قدرات الصواريخ وقدرات الطيران التي تضاعفت بنسبة 400% بالمئة، وبالتالي تعزيز الضربات الاستراتيجية التي تستهدف العمق السعودي، وفي مقدّمتها شركة أرامكو وتوابعها وهي الشركة الأم في السعودية التي تموّل وزارة الدفاع وكافّة المشاريع السعودية التي تستهدف اليمنيين.

رابعاً: لن تربك هذه الضربة السعودية فحسب، بل ستطال ما بعد السعوديّة، وما بعد بعد السعوديّة. الكيان الإسرائيلي الذي تابع بدقة ضربتي بقيق وخريص سيكون من أبرز المتابعين لهذه الضربة الاستراتيجية. إن استهداف النفط السعودي رسالة أيضاً للدول الغربية الذي تدعم العدوان، وتسلّح التحالف، لاسيّما أنها من أيرز الدول المستفيدة من النفط السعودي.

في الختام، يسعى اليمنيون من خلال هذه الضربات النوعيّة للضغط على السعودية لوقف عدوانها على الشعب اليمني، وكما أن عملية الردع الثانية كانت أشد قساوة من عملية الردع الأولى، يبدو أن العملية الثالثة أقسى من سابقتها، وبالتالي فإن العملية الرابعة في حال استمر العدوان ستكون أشدّ إيلاماً للنظام السعودية من العمليات الثلاث السابقة، فهل تضع الردع الثالثة حدّاً للعدوان على اليمن؟

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

توازن الردع 3 العدوان السعودي اليمن أنصار الله

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء